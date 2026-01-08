Alles zu oe24VIP
Benavides
© RedBull

Mateschitz 45.

Sanders führt Dakar wieder an! KTM-Fahrer holt sich Motorrad-Führung zurück

08.01.26, 17:07 | Aktualisiert: 08.01.26, 18:34
KTM-Fahrer Daniel Sanders hat sich bei der Rallye Dakar die Führung in der Motorrad-Wertung zurückgeholt. Der Australier übernahm am Donnerstag auf der fünften Etappe die Spitze vom Spanier Tosha Schareina.

KTM-Fahrer Daniel Sanders hat sich bei der Rallye Dakar in Saudi-Arabien die Führung in der Motorrad-Wertung zurückgeholt. Der Australier kam am Donnerstag auf der fünften Etappe über 356 Kilometer durch die saudische Wüste als Dritter ins Ziel und löste den spanischen Honda-Fahrer Tosha Schareina auf Platz eins ab.

Benavides gewinnt fünfte Etappe

Benavides
© RedBull

Tagesschnellster war Sanders' argentinischer Markenkollege Luciano Benavides. Der KTM-Fahrer verbesserte sich in der Gesamtwertung auf Rang drei mit 5:55 Minuten Rückstand. Zweiter ist der US-Amerikaner Ricky Brabec (+2:02/Honda).

Lategan verteidigt Autos-Führung

Bei den Autos verteidigte der Südafrikaner Henk Lategan im Toyota mit Tagesrang 16 seine Gesamtführung erfolgreich. Der Etappensieg ging an den US-Amerikaner Mitch Guthrie im Ford.

Mateschitz auf Platz 45

© oe24

Der unter dem Namen Mark Mustermann antretende Red-Bull-Milliardär Mark Mateschitz hatte als Tages-51. 31:30 Minuten Rückstand. Er liegt in der Gesamtwertung auf Platz 45.

