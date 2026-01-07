Dakar-Drama um Swarovski - weit abgeschlagen bei Wüsten-Rallye

Seit vier Tagen rast Victoria Swarovski neben ihrem Freund Mark Mateschitz durch die Wüste in Saudi Arabien - und ist dabei weit abgeschlagen. Dennoch hält sie tapfer durch.

Das gab es in Österreich noch nie: Zwei völlige Motorsport-Laien wagen das wohl gefährlichste Wüsten-Rennen der Welt - und dann handelt es sich auch noch um den reichsten Österreicher und der glitzerndsten Moderatorin des Landes: Mark Mateschitz und seine Freundin Victoria Swarovski.

Verletzungs-Schock nach wenigen Tagen

Das Glamour-Paar stellt sich seit 3. Jänner ihrem ganz persönlichen Abenteuer: 8.000 Kilometer fahren sie insgesamt durch die Wüste - bei widrigsten Bedingungen. Oft passieren hier Unfälle - zuletzt musste der österreichische Motorradfahrer Tobias Ebster wegen einer Verletzung an der Hand nach einem Crash aufgeben.

© dakar.com

© dakar.live

Swarovski unter den letzten Drei im Ziel

Heute ging es bei der vierten Etappe ganze 452 Kilometer - von Al Ula nach Al Ula zurück - durch Sand und Staub. Swarovski, die als "V. Flip" in einem Maverick R Buggy sitzt, liegt aber weit abgeschlagen: Aktuell belegt sie nur Position 117 in einem Starterfeld von 200 Teams. Die heutige Etappe schaffte sie nur als einer der letzten Fahrerinnen ins Ziel - sie belegte Platz 145 von 147.

Dennoch muss man bedenken, dass sie als Amateurin gegen Profis angetreten ist - und bis dato zumindest ohne Crash die Rennen quasi fehlerfrei absolviert hat. "Es geht ums Überleben", meinte Swarovski kurz vor dem Start über ihre Motivation. "Wenn ich die Ziellinie erreiche, ist das schon ein Sieg!"

© dakar.com

Mark Mateschitz fährt als Mark Mustermann mit der Nummer 267 in diesem Toyota Hilux. © Rally Dakar

Mateschitz-Freund: "Mark fährt nicht auf Sieg"

Mark Mateschitz, der unter dem Pseudonym "Mark Mustermann" an den Start ging, schlägt sich indes besser. Er rangiert auf dem respektablen 47. Platz von 124 Teilnehmern. Er tritt noch dazu in der Königsdisziplin gegen Star-Fahrer wie Sebastian Loeb und Carlos Sainz an. Mateschitz-Freund und Ex-Rallye-Fahrer Heinz Kinigartner meinte gegenüber der "Presse" über das Antreten des Red-Bull-Erben: "Mark fährt natürlich nicht auf Sieg, sondern will dieses Abenteuer erleben."