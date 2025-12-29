Aha! Neue Details zum faltbaren iPhone sickern durch

Ein bekannter Apple-Experte hat erstmals konkrete Einblicke in Apples angeblich erstes faltbares iPhone gegeben. SO steht es um das neue iPhone "Fold"...

YouTuber Jon Prosser präsentierte auf seinem Kanal "FrontPageTech 3D-Renderings eines angeblichen faltbaren iPhones, das Apple im Herbst 2026 vorstellen könnte.

Hauchdünnes Handy

Demnach setzt Apple auf ein Buch-Design ähnlich wie bei Samsungs Galaxy Z Fold, mit einem 5,5-Zoll-Außendisplay und einem aufgeklappten 7,8-Zoll-Display. Besonders hervorheben soll sich Apple laut Prosser durch eine nahezu unsichtbare Display-Falz, die mithilfe einer Metallplatte und Flüssigmetall im Scharnier minimiert wird. Das Gerät soll aufgeklappt nur rund 4,5 Millimeter dünn sein.

© YouTube: FrontPageTech

Face ID weg! Und nur vier Farbvarianten?

Gerüchteweise kehrt Touch ID zurück und wird im Power-Button verbaut, während Face ID fehlen soll. Insgesamt vier Kameras seien geplant, zudem nur zwei Farbvarianten: Schwarz und Weiß. Beim Preis rechnet Prosser mit rund 2.000 bis 2.500 US-Dollar – Apple selbst äußert sich zu den Spekulationen weiterhin nicht.