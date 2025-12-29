Aha! Neue Details zum faltbaren iPhone sickern durch

Ein bekannter Apple-Experte hat erstmals konkrete Einblicke in Apples angeblich erstes faltbares iPhone gegeben. SO steht es um das neue iPhone "Fold"...
YouTuber Jon Prosser präsentierte auf seinem Kanal "FrontPageTech 3D-Renderings eines angeblichen faltbaren iPhones, das Apple im Herbst 2026 vorstellen könnte.
Hauchdünnes Handy
Demnach setzt Apple auf ein Buch-Design ähnlich wie bei Samsungs Galaxy Z Fold, mit einem 5,5-Zoll-Außendisplay und einem aufgeklappten 7,8-Zoll-Display. Besonders hervorheben soll sich Apple laut Prosser durch eine nahezu unsichtbare Display-Falz, die mithilfe einer Metallplatte und Flüssigmetall im Scharnier minimiert wird. Das Gerät soll aufgeklappt nur rund 4,5 Millimeter dünn sein.
Face ID weg! Und nur vier Farbvarianten?
Gerüchteweise kehrt Touch ID zurück und wird im Power-Button verbaut, während Face ID fehlen soll. Insgesamt vier Kameras seien geplant, zudem nur zwei Farbvarianten: Schwarz und Weiß. Beim Preis rechnet Prosser mit rund 2.000 bis 2.500 US-Dollar – Apple selbst äußert sich zu den Spekulationen weiterhin nicht.