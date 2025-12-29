Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Digital
iPhone faltbar
© YouTube: FrontPageTech

Interessant...

Aha! Neue Details zum faltbaren iPhone sickern durch

29.12.25, 17:01
Teilen

Ein bekannter Apple-Experte hat erstmals konkrete Einblicke in Apples angeblich erstes faltbares iPhone gegeben. SO steht es um das neue iPhone "Fold"...

YouTuber Jon Prosser präsentierte auf seinem Kanal "FrontPageTech 3D-Renderings eines angeblichen faltbaren iPhones, das Apple im Herbst 2026 vorstellen könnte.

Hauchdünnes Handy

Demnach setzt Apple auf ein Buch-Design ähnlich wie bei Samsungs Galaxy Z Fold, mit einem 5,5-Zoll-Außendisplay und einem aufgeklappten 7,8-Zoll-Display. Besonders hervorheben soll sich Apple laut Prosser durch eine nahezu unsichtbare Display-Falz, die mithilfe einer Metallplatte und Flüssigmetall im Scharnier minimiert wird. Das Gerät soll aufgeklappt nur rund 4,5 Millimeter dünn sein.

iPhone faltbar
© YouTube: FrontPageTech

Face ID weg! Und nur vier Farbvarianten?

Gerüchteweise kehrt Touch ID zurück und wird im Power-Button verbaut, während Face ID fehlen soll. Insgesamt vier Kameras seien geplant, zudem nur zwei Farbvarianten: Schwarz und Weiß. Beim Preis rechnet Prosser mit rund 2.000 bis 2.500 US-Dollar – Apple selbst äußert sich zu den Spekulationen weiterhin nicht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden