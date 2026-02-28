Alles zu oe24VIP
yamal
© Getty Images

La Liga

Yamal schoss Barcelona mit Triplepack zu Sieg im Schlager

28.02.26, 20:10
Der FC Barcelona bleibt dank Lamine Yamal nach der 26. Runde Tabellenführer der spanischen Fußballliga. 

Der 18-Jährige schoss die Katalanen am Samstag im LaLiga-Schlagerspiel gegen den Tabellendritten Villarreal mit drei Toren (28., 37., 69.) fast im Alleingang zu einem 4:1 (2:0)-Erfolg. Barcelona baute damit den Vorsprung auf Verfolger Real Madrid auf vier Punkte aus. Real mit ÖFB-Teamspieler David Alaba ist erst am Montagabend zu Hause gegen Getafe im Einsatz.

Yamal eröffnete nach Vorarbeit von Fermin Lopez und traf nach einer herrlichen Soloaktion zur 2:0-Pausenführung. Nach dem Anschlusstreffer von Pape Gueye (49.) traf er nach Lochpass von Pedri ein drittes Mal. Den Schlusspunkt setzte Robert Lewandowski (91.).

