voestalpine plaza
© Stadt Linz

In Linz-Urfahr

Größter Skatepark Österreichs ist eröffnet

27.08.25, 12:23 | Aktualisiert: 27.08.25, 13:59
An der Donaulände wurde viel Stahl verbaut. 

Linz. Der revitalisierte Skatepark „voestalpine plaza“ im Donaupark in Linz-Urfahr ist seit Dienstag offiziell eröffnet. Die Anlage ist ein Ort für Skateboard und Trendsport, gestaltet mit der Community für die Community. Mit dem Projekt hat die Stadt Linz in Kooperation mit der voestalpine Stahl GmbH den größten und modernsten Skatepark Österreichs umgesetzt. 

Ein zentraler Wunsch der Szene war es, mit dem international erfahrenen Skatepark-Designer Darko Stevanovic zusammenzuarbeiten. Dieser brachte den Vorschlag ein, die Identität der Stadt Linz als „Stahlstadt“ architektonisch erlebbar zu machen.  Die voestalpine AG hat ihr technisches Know-how sowie mehr als 200 Quadratmeter ihrer CO₂-reduzierten greentec steel Edition-Stahlbleche für das Projekt zur Verfügung gestellt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

