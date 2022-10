Admira in Horn beim Topspiel - Kellerderby im Falkenhorst

In der ADMIRAL 2. Liga ist vom Kellerderby bis zum Spitzenspiel wieder alles dabei. Die Admira will beim Tabellen-Zweiten Horn vorne Anschluss finden. Auch der FAC möchte seinen Lauf fortführen und sich vorne festsetzen. Kapfenberg will im Falkenhorst gegen Rapid II den Anschluss nicht verlieren.

Für den SKU Amstetten geht es am Freitag (18.10 Uhr) um die Verteidigung der Tabellenführung. Die Mostviertler konnten den offenen Schlagabtausch gegen St. Pölten mit 3:2 für sich entscheiden und empfangen den SV Lafnitz mit einer breiten Brust. Diese haben allerdings auch die Steirer. Zuletzt gab es zwei Siege in Folge gegen die zweiten Garnituren der Wiener Austria und Rapid Wien. Es gelang den Lafnitzern jedenfalls eine gute Reaktion auf die Ankündigung, als Fixabsteiger die Liga zu verlassen.

Kellerderby in Kapfenberg - Dornbirn als Überraschungsteam

Weniger Selbstvertrauen gibt es bei der Kapfenberger SV und Rapid II, die am Freitag (18.10 Uhr) im Franz-Fekete-Stadion aufeinandertreffen. Die Hausherren vom Kapfenberger SV stehen noch ohne Sieg und einer mageren Punkteausbeute von zwei Punkten am Tabellenende. Immerhin einen Sieg durften die jungen Rapidler feiern. Mit sieben Punkten stehen die Grün-Weißen an vorletzter Stelle. „Wir müssen eine höhere Ballsicherheit an den Tag legen und unserer Ballverluste abstellen. Gegen Kapfenberg werden wir das Spiel in die Hand nehmen und auch an der geistigen Frische arbeiten. Dann sollte einiges möglich sein“, gibt Rapid II-Trainer Kulovits die Marschrichtung vor. Im Falkenhorst ist Rapid II noch ungeschlagen.

Einen richtigen Lauf verzeichnen gerade die Dornbirner. Die Vorarlberger sind bewerbsübergreifend seit sieben Spielen ungeschlagen. Am Freitag (20.30 Uhr/live auf ORF Sport+) ist der FC Blau Weiß Linz auf der Birkenwiese zu Gast. Über die Gefahr ist sich BW Linz Sportdirektor Tino Wawra auch bewusst: "Dornbirn hat unter dem neuen Trainer einen klaren Plan und es wird für uns, so wie in jedem Spiel, wieder sehr schwer". Thomas Janeschitz war zu Beginn der Saison die Schießbude der Liga. Nun haben sich die Ländle-Kicker als Überraschungsmannschaft etabliert.

Im letzten Freitagsspiel (18.10 Uhr) trifft der GAK in der Generali-Arena auf die Young Violets Austria Wien. Beide Teams konnten in den letzten beiden Runden keinen vollen Erfolg einfahren.

FAC bei kriselnden Jungbullen zu Gast

Am Samstag (14.30 Uhr) steht der Floridsdorfer AC vor dem vermeintlichen Pflichtsieg in Grödig. Der FC Liefering musste vier Pleiten in Folge einstecken (darunter ein 0:6 gegen Dornbirn). Die Wiener hingegen sind seit fünf Spielen ungeschlagen und feierten in der Vorwoche einen überzeugenden 2:1-Sieg gegen Blau Weiß Linz. Doch der amtierende Vizemeister ist gewarnt. Die Salzburger gelten nicht als Lieblingsgegner, was auch Cheftrainer Mitja Mörec weiß: "Wir wissen, wie viel Qualität, Potenzial und Talent Liefering besitzt, haben großen Respekt vor ihnen und werden sie nicht unterschätzen, nur weil die Tabelle derzeit vielleicht ein anderes Bild zeichnet."

Die Runde am Sonntag (10.30 Uhr) wird im Topspiel zwischen dem SV Horn (2.) und der Admira (5.) abgeschlossen. In Horn hat sich das Trainer-Chaos nicht auf die Leistung ausgewirkt. In der Vorwoche siegten die Waldviertler bei Vorwärts Steyr mit 3:1 und fixierten den zweiten Platz. Auch die Admira blieb durch den 3:1-Erfolg gegen den FC Liefering im Spitzenfeld. Im Parallelspiel ist der First Vienna FC bei Sturm II in Gleisdorf zu Gast.

Freitag, 07.10.2022

Amstetten - SV Lafnitz 18.10 Uhr

KSV1919 - Rapid II 18.10 Uhr

Vorwärts Steyr - St. Pölten 18.10 Uhr

Young Violets - GAK 18.10 Uhr

FC Dornbirn - BW Linz 20.30 Uhr

Samstag, 08.10.2022

FC Liefering - FAC Wien 14.30 Uhr

Sonntag, 09.10.2022

SV Horn - FC Admira 10.30 Uhr

Sturm II - Vienna 10.30 Uhr