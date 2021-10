Nächster klarer Wacker-Sieg unter Morass

Wacker Innsbruck hat im zweiten Spiel unter seinem neuen Trainer Masaki Morass den zweiten klaren Sieg eingefahren.

Die Tiroler feierten am Freitag in der zwölften Runde der 2. Fußball-Liga einen 5:1-Heimsieg über die Juniors OÖ. Erfolge vor eigenem Publikum gab es auch für Amstetten mit einem 2:0 gegen die Young Violets und für den FAC mit einem 3:0 über den SV Horn. Lafnitz setzte sich bei Vorwärts Steyr 3:1 durch.



Am Innsbrucker Tivoli sorgten die Hausherren schnell für klare Verhältnisse - Ronivaldo (24.), Atsushi Zaizen (26.) und Marco Holz (28.) stellten binnen vier Minuten auf 3:0, spätestens mit dem zweiten Tor von Ronivaldo kurz vor der Pause (45.+2) war die Partie entschieden. Den Juniors gelang durch einen Elfmeter von Keito Nakamura (53.) nach dem Seitenwechsel noch das Ehrentor, ehe Rami Takir ebenfalls per Strafstoß zuschlug (83.). Die Tiroler, die in der Vorwoche bei Rapid II 3:0 gewonnen hatten, sind weiterhin Tabellenfünfte.



Unmittelbar dahinter folgen punktegleich Amstetten und der FAC. Die Niederösterreicher behielten daheim gegen die Jung-Austrianer, deren Durchschnittsalter der Startformation 19 Jahre und 256 Tage betrug, mit 2:0 die Oberhand. Philipp Schellnegger (64.) und Stefan Feiertag (76.) erzielten die Tore der Amstettener. Für den FAC trafen gegen Horn Joao Oliveira (20.), Flavio (46.) und Anthony Schmid (58./Elfmeter). Slobodan Mihajlovic sah bei den Hausherren in der 80. Minute die Rote Karte.



Lafnitz schob sich durch den Sieg in Steyr zumindest für wenige Stunden an die dritte Stelle. Mario Kröpfl (14., 42./Elfer) und Thorsten Schriebl (60.) scorten für die Steirer, die zwischenzeitliche Führung des Schlusslichts durch Michael Martin (8.) war für die Gastgeber zu wenig. Steyr hält damit nach zwölf Partien bei einem Sieg, einem Unentschieden und gleich zehn Niederlagen.