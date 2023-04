FAC beendet im Derby gegen Vienna Negativ-Lauf

Dem FAC ist am Sonntagvormittag in der 2. Fußball-Liga ein Befreiungsschlag gelungen.

Die Floridsdorfer setzten sich nach davor nur einem Punkt aus sechs Ligaspielen im Wiener Lokalduell bei der favorisierten Vienna mit 3:0 (1:0) durch und schoben sich in der Tabelle auf Rang acht. Die Vienna ist nach der zweiten Niederlage in Folge nur noch Sechster. Der viertplatzierte SV Horn kam bei den Sturm Graz Amateuren nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus.

Ein sehenswertes Tor von Marcus Maier kurz vor der Pause (45.) sowie weitere Treffer von Leomend Krasniqi (64.) und Marcel Monsberger (80.) nach Seitenwechsel sicherten dem FAC den ersten Sieg in diesem Kalenderjahr. Für die Vienna setzte es dagegen den nächsten Rückschlag. Die Döblinger, die sich langfristig eine Klasse höher in der Bundesliga etablieren wollen, haben aus den jüngsten fünf Ligaspielen nur vier Zähler geholt.

Horn ist überhaupt bereits fünf Partien sieglos. Die Niederösterreicher gerieten in Gleisdorf durch einen Treffer des 17-jährigen Sturm-Talents Leon Grgic früh in Rückstand (2.), drehten durch Tore von Okan Yilmaz (7.) und Albin Gashi (81.) aber die Partie. Im Finish sorgte Sturms Johann Lieber unmittelbar nach seiner Einwechslung für die Punkteteilung (83.). Sturm II zog damit nach Punkten mit Rapid II gleich und schob sich in der Tabelle auf Platz zwölf.