Nehammer-Auftritt im neuen Job: "Günstigere Unternehmenskredite"

Die EIB-Gruppe, wo Ex-Kanzler Karl Nehammer jetzt Vizepräsident ist, und die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien haben eine Garantie unterzeichnet, die Investitionen österreichischer Firmen in Höhe von 43 Mio. Euro ermöglicht.

Einer von Ex-Kanzler Karl Nehammers (ÖVP) ersten Auftritten im neuen Job als Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank, den er seit September ausübt, beinhaltet eine Erleichterung für heimische kleine und mittlere Unternehmen.

Die Zusammenarbeit der Europäischen Investitionsbank mit der Hypo NÖ unterstützt Unternehmen dabei, Energiekosten zu senken, erneuerbare Energien zu nutzen und die grüne Transformation in Österreich zu beschleunigen. Die Unterstützung läuft mittels des europäischen Investitionsfonds.

Nehammer: "Wichtiges Signal an Österreichs Unternehmer"

EIB-Vizepräsident Karl Nehammer, zuständig für Österreich, sagt: „Diese neue Vereinbarung ist ein wichtiges Signal an Österreichs Unternehmerinnen und Unternehmer in Zeiten hoher Energiekosten und wirtschaftlicher Unsicherheit. Mit der Förderung von Energieeffizienz und grüner Innovation unterstützen wir Unternehmen, die in langfristige Widerstandsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit investieren. Gemeinsam mit der HYPO NOE helfen wir, Energiekosten zu senken, Arbeitsplätze zu sichern und die grüne Transformation in einem der dynamischsten KMU-Sektoren Europas zu beschleunigen.“

EIB Vizepräsident Karl Nehammer und HYPO NOE Vorstand Wolfgang Viehauser © HYPO NOE

Wolfgang Viehauser, Sprecher des Vorstands der HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien, sagte: „Unsere Zusammenarbeit mit dem Europäischen Investitionsfonds ermöglicht es uns, maßgeschneiderte Finanzierungslösungen mit günstigeren Konditionen für Unternehmen anzubieten. Diese Partnerschaft ist ein ganz wesentlicher Impuls für österreichische Unternehmerinnen und Unternehmer, die in energiesparende Technologien und erneuerbare Energieproduktion investieren wollen. Damit können sie beispielsweise ihre Energiekosten senken und den beginnenden Aufschwung nutzen. Gleichzeitig stärken wir unser langfristiges Engagement, regionale Kompetenz mit europäischer Unterstützung für eine moderne und robuste Wirtschaft zu verbinden.“

Deal am Freitag fixiert

Die am Freitag im Büro der EIB-Gruppe in Wien unterzeichnete Vereinbarung wird im Rahmen des InvestEU-Portfolio-Garantieprogramms unter der Produktlinie „Sustainability Product – SMEs and Small Mid-Caps“ umgesetzt. Sie ermöglicht der HYPO NOE, Kredite zu verbesserten Konditionen anzubieten und damit österreichischen Unternehmen Investitionen in Energieeffizienz, grüne Technologien und erneuerbare Energieproduktion zu erleichtern.

43 Millionen Euro

Durch die Risikoteilung über eine EIF-Garantie kann die HYPO NOE Finanzierungen zu reduzierten Zinssätzen bereitstellen, um Unternehmen zu unterstützen, die ihren Energieverbrauch und ihre CO₂-Bilanz senken wollen. Das Gesamtinvestitionsvolumen wird auf ca. 43 Millionen Euro geschätzt.

Betriebskosten durch moderne Lösungen senken

Für energieintensive Branchen bietet die neue Finanzierung eine bedeutende Chance, Betriebskosten durch Modernisierung von Anlagen, bessere Isolierung und effizientere Produktionsprozesse zu senken. Diese gezielten Investitionen stärken die Wettbewerbsfähigkeit, verringern die Abhängigkeit von schwankenden Energiepreisen und fördern die langfristige Nachhaltigkeit österreichischer Unternehmen.

Der neue Rahmen für grüne Investitionen unterstützt zudem Unternehmen bei der Umsetzung innovativer Lösungen wie Eigenstromerzeugung aus erneuerbaren Quellen, Batteriespeicherung und intelligentes Energiemanagement. Betriebe, die ihre Energieeffizienz steigern und Kosten senken möchten, können sich für weitere Informationen über die neuen Finanzierungsinstrumente und Teilnahmebedingungen direkt an die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien wenden.

Zur Europäischen Investitionsbank

Die EIB-Gruppe, zu der neben der EIB auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2024 nahezu 89 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen für mehr als 900 wirkungsstarke Projekte, die Europa wettbewerbsfähiger und sicherer machen.

Im Jahr 2024 stellte die EIB Gruppe 9,6 Milliarden EUR für neue Investitionen in ganz Deutschland bereit, darunter 4,3 Milliarden EUR für nachhaltige Energie und Netzinvestitionen.

HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG

Die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG ist die größte und älteste Landesbank Österreichs. Mit dem Land Niederösterreich als 100%-Eigentümer kann die Landesbank auf eine sichere Basis bauen. Wesentliche Bausteine der Strategie sind der Ausbau moderner digitaler Services, die persönliche Beratungskompetenz im Filialnetz und die Finanzierung von Projekten mit gesellschaftlichem Mehrwert. Im Bereich Nachhaltigkeit glänzt die Landesbank mit dem „Prime“-Status von ISS ESG.