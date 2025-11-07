Alles zu oe24VIP
Einkaufen
© Getty

Rabatt-Schlacht

Singles Day: Handel erwartet 120 Mio.-Euro-Shopping in Österreich

07.11.25, 10:13
Am Singles Day gibt es Rabatte auf viele Produkte. Ein Viertel der Österreicher geht heuer am 11.11. auf Schnäppchen-Jagd. Es ist einer der größten Shopping-Tage. 

Der Black Month hat begonnen, mit großen Rabatten den ganzen Monat über im Handel. Das große Finale ist der Black Friday am 28. November 2025, aber schon Anfang nächster Woche kommt ein früherer Rabatt-Kracher.

Singles Day zählt zu weltweit umsatzstärksten Rabattaktionen 

Denn der 11.11. ist nicht nur der Tag des Heiligen Martin, der Landesfeiertag des Burgenlands und der Beginn des Faschings, sondern für immer mehr Menschen auch der Singles Day . Der aufgrund der vielen Einsen im Datum so genannte Tag hat sich von China ausgehend zu einem der größten Shopping-Events der Welt entwickelt.

© oe24

„Ürsprünglich hat der chinesische Online-Gigant Alibaba den Singles Day als Global Shopping Festival populär gemacht. Mittlerweile zählt er zu den weltweit umsatzstärksten Rabattaktionen . Daher beteiligen sich nicht mehr nur reine Onlinehändler, sondern immer stärker auch stationäre Geschäfte und große europäische Handelsketten an diesem Aktionstag “, erklärt Rainer Will , Geschäftsführer des freien und überparteilichen Handelsverbands.

Will rechnet damit, dass heuer am 11. November "jeder vierte Österreicher auf Schnäppchen-Jagd gehen wird. Die Gesamtausgaben im Handel werden bei rund 120 Millionen Euro liegen. Ein großer Teil dieses Kuchens geht zwar nach wie vor ins Ausland, aber auch österreichische Händler ziehen mit."

Zurückhaltende Umsatzerwartungen im heimischen Handel

Am liebsten shoppen die Österreicher am Singles Day im Onlinehandel , gefolgt vom Shoppingcenter und klassischen Einkaufsstraßen . Puncto Erwartungshaltung geben sich die heimischen Handelsbetriebe laut aktueller HV-Blitzumfrage (n = 150 Betriebe) zurückhaltend

Smartphones & "Me-Time" bleiben an der Spitze

Was die beliebtesten Produkte betrifft, haben am Singles Day laut idealo.at traditionell Smartphones die Nase vorn. Diese Produktkategorie belegt schon seit 2022 durchgehend die Spitzenposition im Ranking. "Me-Time"-Kategorien wie

  • Adventkalender oder
  • Outdoor-Mode stehen in Österreich ebenso hoch im Kurs wie 
  • Computer,
  • Spielekonsolen,
  • Haushaltselektronik,
  • Smartwatches oder
  • Drogeriewaren wie Parfüms
  • Gesichtspflege und
  • das Longevity-Sortiment mit Nahrungsergänzungsmittel,
  • Laufschuhen und 
  • Fitness-Trackern.

„Der Singles Day ist längst mehr als nur Elektronik. Er zählt gemeinsam mit dem Black Friday und Cyber Monday zu den wichtigsten Sondereinkaufstagen im November. Neben Smartphones boomen in Österreich vor allem Me-Time-Käufe . Aber auch B-Ware – also der Second Hand-Markt – legt am 11.11. spürbar zu“ , erklärt Nike Herzog-Osikominu , Country Managerin von idealo.at. Am Dienstag startet der große Shopping-Tag.

