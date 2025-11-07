Alles zu oe24VIP
Hans Peter Doskozil
© APA/HANS KLAUS TECHT

Burgenland

Doskozil bereits zum zehnten Mal am Kehlkopf operiert

07.11.25, 10:05
Wegen seines Kehlkopfleidens musste sich der burgenländische Landeshauptmann erneut operieren lassen.

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) befindet sich nach der neuerlichen Kehlkopfoperation am Klinikum in Leipzig auf dem Heimweg. In einem Facebook-Posting am Freitag sprach er davon, dass dies "natürlich keine Kleinigkeit, aber mittlerweile Routine" sei.

 

Budgetrede will er trotzdem halten

"Solche Eingriffe gehören für mich leider dazu - und auch wenn sie nicht angenehm sind, gilt wie immer: Herausforderungen sind da, um gemeistert zu werden", so der Landeshauptmann nach dem inzwischen zehnten Eingriff. Er müsse sich jetzt noch "ein bisschen erholen, um einer Infektion vorzubeugen". Die Budgetrede, die, wie am Donnerstag berichtet, auf eine Sondersitzung am 28. November verschoben wurde, möchte er diesmal selbst halten, betonte er weiters.

