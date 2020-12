Minister Faßmann warnt Schulen vor ''Masken-Rebellen''

In den Schulen rüstet man sich gegen radikale Maskengegner und Covid-Leugner.

Heute geht es endlich los, mit den Kindern die am Zwickeltag, den 7. Dezember frei hatten, sind wieder rund 700.000 Schülerinnen zurück in den Klassen. Allerdings unter verschärften Bedingungen: Denn in den Mittelschulen und Unterstufen gilt ab sofort Maskenpflicht im Unterricht.Im Bildungsministerium von Heinz Faßmann hat man sich deshalb schon auf Proteste von radikalen „Masken-Rebellen" unter den Eltern eingerichtet.In einem Schreiben an alle Schulen habe man Direktorinnen und Direktoren schon Verhaltensmaßregeln empfohlen, wie man mit allzu radikalen Covid-Leugnern umgehen soll.