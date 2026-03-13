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Gefahrengut geladen: LKW umgekippt
© BFKDO Presseteam Korneuburg

Korneuburg

Gefahrengut geladen: LKW umgekippt

13.03.26, 16:56
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Ein mit Gefahrenstoffen beladener Lkw ist Freitagmittag in Korneuburg bei der Auffahrt von der S1 auf die A22 umgestürzt. Eine Person wurde dabei schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen werden. Eine weitere Person wurde leicht verletzt. 

Gegen etwa 11.30 Uhr kam es im Gemeindegebiet von Korneuburg zu dem Unfall. Bei der Auffahrt von der S1 auf die A22 kippte der Lkw aus noch ungeklärter Ursache um. Im Anhänger war ein Restprodukt aus der Papierverarbeitung geladen. Der Gefahrenstoff lief teilweise aus. 

Ladung musste ausgepumpt werden

Gefahrengut geladen: LKW umgekippt
© BFKDO Presseteam Korneuburg

Die Ladung musste zunächst aus dem Lkw gepumpt werden, bevor das Fahrzeug geborgen werden konnte. Die Auffahrt auf die A22 werde voraussichtlich noch bis in die Abendstunden gesperrt sein, hieß es am Nachmittag von der Feuerwehr Korneuburg.

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