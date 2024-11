× Mit diesen Tipps überleben Outdoor-Pflanzen den Winter

Vor dem ersten Frost sollten empfindliche Pflanzen übersiedeln. Die wärmeliebenden Schönheiten haben aber unterschiedliche Ansprüche an ihren Standort im Winter.

Alle Jahre wieder diese eine Frage: Wohin mit all den wärmeliebenden Pflanzen, wenn die Außentemperatur stetig sinkt? Für die Übersiedlung von tropischen, subtropischen und mediterranen Gewächsen wurden früher Glas-Pavillons und Orangerien gebaut. Hier hatten Palmen und Zitronenbäume einen warmen und hellen Platz bis zum nächsten Frühling.

Wer heute im Besitz eines Wintergartens oder Gewächshauses ist, hat leichtes Spiel bei der Überwinterung exotischer Kübelpflanzen. Doch in den meisten Fällen müssen kälteempfindliche Stauden und Gewächse mit Keller, Garage oder Stiegenhaus Vorlieb nehmen. Manchmal geben sie sich auch mit einem „Wintermantel“ im Freien zufrieden, wenn kein Dauerfrost herrscht.

Ab ins (richtige) Winterquartier

Da die sensiblen Pflanzen unterschiedliche Ansprüche an ihr Winterquartier stellen, sollte man die jeweiligen Besonderheiten beachten, um auch in der kommenden Gartensaison noch Freude an Oleander, Palme und Orangenbäumchen zu haben. Grundsätzlich gilt: In Wohnräumen stehen die Kübelpflanzen in der Regel zu warm und zu trocken. Die Folge: Schädlinge.

Temperatur

Tropische Pflanzen wie Kaffeestrauch wollen auch im Winter warm und hell bei hoher Luftfeuchtigkeit stehen. Gewächse der Subtropen wie Hibiskus und Eukalyptus überwintern temperiert bei etwa 15 °C. Einen kühlen Standort unter 10 °C bevorzugen Palmen, Zitruspflanzen, Olivenbaum, Sternjasmin, Dipladenie, Schmucklilie und Oleander. Einige sommergrüne Stauden, die im Herbst ihre Blätter verlieren, können im Dunkeln überwintern. Dazu zählen unter anderem Wandelröschen, Engelstrompete und Fuchsie. Die Faustregel der Gärtner lautet: Je dunkler, desto kühler und trockener sollte die Pflanze für ihre Winterruhe stehen. Da der Bedarf an Wasser reduziert ist: Erst gießen, wenn die Topfoberfläche trocken ist.

Schutzvlies

Aber auch robuste Kübelpflanzen, die Minusgrade vertragen und draußen überwintern, wie Eiben, Buchs, Sommerflieder, Hortensien und Fächerahorn sollten geschützt werden. Im Topf sind ihre Wurzeln dem Frost stärker ausgesetzt. Deshalb wird das Pflanzgefäß mit Jute oder Vlies aus dem gärtnerischen Fachhandel gut gegen Kälte isoliert. Zu berücksichtigen ist, dass die Pflanze auch im Winter hin und wieder gegossen werden muss. Nicht winterharte Blumenzwiebeln müssen spätestens nach dem ersten Frost aus der Erde und überwintern an einem dunklen, kühlen Ort.

Tipp: Viele Gärtnereien übernehmen das Überwintern exotischer und mediterraner Kübelpflanzen.