× Diese Gartenarbeiten sollten Sie noch vor dem Winter erledigen

Die Gartensaison neigt sich dem Ende zu, doch bevor der erste Frost einsetzt, gibt es noch einiges zu tun. Der Oktober bietet die ideale Gelegenheit, um den Garten optimal auf den Winter vorzubereiten.

Bald feiern wir den krönenden Abschluss des Gartenjahres, doch bevor der Garten in den Winterschlaf geht, gibt es noch eine Menge zu tun. Wer jetzt die richtigen Maßnahmen ergreift, sichert nicht nur die Gesundheit der Pflanzen, sondern schafft auch die perfekten Voraussetzungen für einen blühenden Start in das Frühjahr. Hier sind die wichtigsten Gartenarbeiten, die Sie noch vor dem Winter erledigen sollten, um Ihren Garten optimal vorzubereiten.

Laub entfernen und Kompost nutzen

© Getty Images ×

Während bunte Blätter im Herbst eine malerische Kulisse bieten, sollten Sie sie nicht zu lange liegen lassen. Auf dem Rasen kann eine dicke Laubschicht die Grasnarbe ersticken und Pilzbefall fördern. Sammeln Sie das Laub auf und nutzen Sie es zum Mulchen oder als wertvolle Zutat für den Komposthaufen. So haben Sie im nächsten Jahr hochwertigen Kompost für Ihre Beete!

Für Frostschutz sorgen

Nicht alle Pflanzen sind winterhart, und viele brauchen im Winter zusätzlichen Schutz. Rosen, junge Bäume und empfindliche Stauden sollten Sie jetzt noch mit Reisig oder speziellem Frostschutz abdecken. Nutzen Sie Vlies, Stroh oder Laub, um die Wurzeln zu isolieren und vor Frostschäden zu bewahren.

Pflanzen überwintern

Exotische Pflanzen und nicht winterharte Kübelpflanzen wie Oleander, Zitrusgewächse oder Geranien sollten spätestens jetzt ins Haus oder in ein geschütztes Winterquartier gebracht werden. Suchen Sie einen hellen, kühlen Raum, in dem die Pflanzen langsam in die Winterruhe übergehen können. Regelmäßiges Gießen ist wichtig, aber achten Sie darauf, dass die Pflanzen nicht im Wasser stehen.

Pflanzen zurückschneiden und Rasen mähen

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um lange Triebe einzukürzen. Allerdings sollte man dabei nicht zu radikal vorgehen, da sich die Pflanze sonst nicht ausreichend vor den niedrigen Temperaturen schützen kann. Auch Hecken können wieder geschnitten werden.

© Getty Images ×

Vor dem Winter sollte der Rasen ein letztes Mal gemäht werden – aber nicht zu kurz! Eine Schnitthöhe von 4 bis 5 cm ist ideal, damit das Gras gesund bleibt. Entfernen Sie dabei auch Unkraut, um ihm keine Chance zu geben, sich über den Winter auszubreiten.

Beete auf den Winter vorbereiten

Nach der Ernte sollten Gemüsegärten aufgeräumt werden. Entfernen Sie verbliebene Pflanzenreste und Unkraut, um Schädlinge und Krankheiten zu vermeiden. Lockern Sie den Boden und decken Sie ihn mit Mulch oder Gründüngungspflanzen wie Winterroggen ab. Diese verbessern die Bodenstruktur und schützen vor Erosion.

Frostempfindliche Zwiebelpflanzen setzen

Viele Frühlingsblüher wie Tulpen, Narzissen und Krokusse müssen vor dem Winter gesetzt werden, damit sie rechtzeitig Wurzeln bilden können. Pflanzen Sie die Blumenzwiebeln noch vor dem ersten Frost, damit Sie im Frühjahr mit einer bunten Blütenpracht belohnt werden. Achten Sie darauf, sie in gut durchlässigen Boden zu setzen, um Staunässe zu vermeiden.

Werkzeuge reinigen und pflegen

Nach einer langen Gartensaison haben Ihre Werkzeuge eine gründliche Reinigung verdient. Schärfen Sie Messer, pflegen Sie Holzgriffe mit Öl und entfernen Sie Rost von Metallteilen. So sind Schaufel, Heckenschere und Co. auch im nächsten Frühjahr wieder einsatzbereit. Lagern Sie alles trocken und geschützt, um Rost und Verschleiß zu verhindern.