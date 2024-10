× Herbst-Deko für drinnen und draußen selber machen: So gelingt's

Der Herbst kommt auf den Tisch und an die Tür: Aus den letzten Blüten & Früchten des Gartens wird Deko mit Charme.

Nun, da der Herbst die Natur in seine ganz besonderen Farben hüllt, ist auch die perfekte Zeit gekommen, um die neue Jahreszeit mit passender Dekoration zu begrüßen. Bunte Türkränze aus Naturmaterialien erfreuen Hausbesitzer und Besucher; herbstliche Blumensträuße und Tisch-Arrangements machen jede Mahlzeit zu einem Fest. Ob rund in Form gebracht oder in der Vase: Die letzten Blüten und Früchte der Saison wirken, wenn sie mit einem Auge für Ästhetik arrangiert sind, wie ein romantisches Stillleben auf einem alten Gemälde. So fällt dann auch der Abschied vom Sommer um einiges leichter.

Was es für die stimmungsvolle Deko braucht, findet sich großteils im Garten. Was fehlt, ist im Gartencenter erhältlich. Dahlien gibt es derzeit in allen erdenklichen Farben; auch Früchte und Zweige von Gehölzen lassen in Sachen Farbenspiel keine Wünsche offen. Efeu wächst an fast jeder Mauer und lässt sich gut kombinieren.

Runde Sache

© Getty Images ×

Für den Herbstkranz brauchen Sie Hortensien, Strohblumen, Rosen, Fette Henne, Witwenblume und Hopfen, weiters einen Strohkranz aus dem Floristik-Shop und grünen Bindfaden oder festen Zwirn. Die Blütenstiele auf die gewünschte Länge kürzen und dann im Wechsel arrangieren und möglichst dicht auf den Strohkranz binden. Zum Schluss können, je nach Verfügbarkeit, ein paar Lampion-Früchte oder Zieräpfel eingearbeitet werden. Der Kranz eignet sich als Herbstschmuck am Zaun, an der Türe oder auf dem Gartentisch.

Herbst in der Vase

Hortensien eignen sich auch nach dem Sommer, wenn die Blütenköpfe bereits verblasst sind, hervorragend für beeindruckende Blumensträuße und passen etwa gut zu Herbst-Anemonen und Beerengehölzen. Wer es besonders originell mag, steckt die verschiedenen Herbst-Schönheiten statt in eine Vase in einen ausgehöhlten Kürbis. Lassen Sie sich auf den folgenden Seiten inspirieren und kombinieren Sie nach Herzenslust, was der Garten hergibt.

© Getty Images ×

Herbststrauß mit Dahlien & Beeren

Der dekorative Blumenstrauß besteht aus Dahlien (Sorte „Wizard of Oz“), Herbst-Anemonen und Rispenhortensien. Ergänzend kommen Brombeeren und Holunderbeeren sowie Kapseln der Jungfer im Grünen dazu. Die Blütenfarbe der Dahlien und Herbst-Anemonen wurde passend zu den Beeren gewählt. Alternativ können Sie den Strauß mit Hagebutten aus dem Garten gestalten und dann Dahlien in Orange oder Rot dazu arrangieren. Dahlien und Hortensien machen nicht nur im Garten, sondern auch in der Vase gute Figur. Damit die Blüten länger frisch bleiben, untere Blätter entfernen und die Stielenden schräg abschneiden.

Floral gefüllter Kürbis

© Getty Images ×

Für die originelle Herbstdeko brauchen Sie einen großen weißen Kürbis (Patisson), Folie, Steckschaumblock aus dem Floristik-Shop, scharfes Messer sowie Mini-Hagebutten und Hortensienblüten. Zuerst den Kürbis aushöhlen und mit Folie auslegen. Den Steckschaumblock passend zuschneiden und den Kürbis damit füllen. Nun nach und nach Mini- Hagebutten und Hortensien (alternativ auch Dahlien oder Chrysanthemen) in den Schwamm stecken. Die Länge der Stiele kann hierbei variieren, das gibt dem Arrangement einen lockeren Charakter.