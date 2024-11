× Günstiger als Duftkerzen: Mit diesem Trick duftet Ihr Zuhause viel besser

Für einen wohlriechenden Geruch in der Wohnung greifen viele Menschen auf Duftkerzen mit synthetischen Duftstoffen zurück. Doch es geht auch einfacher und kostengünstiger.

Besonders zur Winterzeit helfen Düfte das Zuhause so richtig gemütlich zu machen und für weihnachtliche Stimmung zu sorgen. Duftkerzen, Diffuser und Raumsprays sind dabei beliebte Optionen, aber oft sind sie teuer, voller Chemikalien und halten nur begrenzt. Dabei gibt es einen einfachen Trick, mit dem Ihr Zuhause auf ganz natürliche Weise duftet – und Sie haben die Zutaten wahrscheinlich schon in Ihrer Küche!

Der Duft-Trick: Orangen und Nelken

Die Kombination aus Orange und Nelke gehört zu den typischsten Weihnachtsdüften und lässt Ihr Zuhause wohlig riechen. Die saftige Süße der Orange kombiniert mit der würzigen Wärme der Nelken ergibt ein Aroma, das eine gemütliche und einladende Atmosphäre schafft. Und das Beste: Dieser DIY-Trick ist kinderleicht und kostet nur wenige Euro.

So machen Sie den Raumduft nach

© Getty Images ×

Alles, was Sie für diesen Hack benötigen, sind eine oder mehrere frische Orangen und ganze Nelken. Die gibt es günstig im Supermarkt oder in der Drogerie zu kaufen.

So geht’s:

Nehmen Sie eine Orange und waschen Sie sie gründlich. Anschließend stecken Sie die Nelken in die Orange. Sie können dabei kreativ werden und Muster wie Sterne, Linien oder Herzen formen – so wird Ihre Duftorange auch optisch ein Highlight! Legen Sie die fertigen Orangen in eine dekorative Schale oder hängen Sie sie mit einem Band als duftende Dekoration auf.

Die Orange verströmt ihren natürlichen, fruchtigen Duft, während die Nelken ätherische Öle freisetzen, die ein warm-würziges Aroma verbreiten. Gemeinsam neutralisieren sie unangenehme Gerüche und sorgen für ein frisches Raumklima.

Weihnachtsdüfte aus Früchten

Eine ebenso einfache wie praktische Methode, um festliche Weihnachtsdüfte in Ihr Zuhause zu bringen, ist das Trocknen von Früchten. Schneiden Sie hierfür Obst Ihrer Wahl in dünne Scheiben – besonders gut eignen sich Orangen, Zitronen und Äpfel.

Befestigen Sie die einzelnen Scheiben mit Wäscheklammern an einem Garn. Dieses können Sie beispielsweise zwischen zwei Wänden, Schränken oder Türen in Ihrer Wohnung spannen. Lassen Sie die Früchte etwa zwei Wochen an der Luft trocknen. Während dieser Zeit verströmen sie einen angenehm fruchtigen Duft, der Ihr Zuhause auf natürliche Weise erfrischt. Nach etwa 14 Tagen sind die Trockenfrüchte fertig und vielseitig einsetzbar: Sie eignen sich perfekt als natürliche Weihnachtsdekoration oder sogar als gesunder Snack.