× Clevere Tricks: So retten Sie verbrannte Weihnachtskekse

Der große Schoko-Nikolo-Test: Die besten und schlechtesten laut "Falstaff" Am 6. Dezember ist es so weit: Der Nikolo kommt und bringt neben Nüssen und Mandarinen auch sich selbst in Schoko-Miniaturform mit! "Falstaff" hat sich durch zwölf der beliebtesten Schoko-Nikolos probiert und die Besten gekürt. Welche Figuren sich den ersten Platz sichern konnten verraten wir hier.