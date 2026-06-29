Nach Shitstorm: Ryanair ändert Sitzplatz-Regeln für Familien

Nach heftiger Kritik rudert Ryanair zurück: Familien müssen künftig nicht mehr extra bezahlen, damit Eltern und Kinder nebeneinander sitzen. Einen kleinen Haken gibt es allerdings trotzdem.

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Vor wenigen Wochen sorgte Ryanair mit seiner Sitzplatzpolitik für jede Menge Kritik. Der Grund: Familien mussten teilweise extra bezahlen, wenn Eltern und Kinder garantiert nebeneinandersitzen wollten. Das löste einen regelrechten Shitstorm aus und jetzt reagiert die Fluggesellschaft. Künftig dürfen Familien auch ohne zusätzliche Sitzplatzreservierung gemeinsam sitzen.

Das ändert sich jetzt

Die neue Regelung gilt ab sofort nach dem Check-in. Eltern, die mit ihren Kindern reisen, bekommen künftig kostenlos Sitzplätze direkt neben ihren Kindern zugewiesen. Dafür müssen sie keine Gebühr mehr bezahlen. Einen Haken gibt es allerdings: Die Sitzplätze befinden sich in der Regel im hinteren Teil des Flugzeugs. Wer lieber weiter vorne sitzen oder seine Plätze schon bei der Buchung fix auswählen möchte, kann das weiterhin gegen Aufpreis tun.

Darum hat Ryanair die Regeln geändert

© Getty Images

Auslöser für die Kehrtwende war eine Untersuchung der britischen Wettbewerbsbehörde. Diese hatte sich die Gebühren für Familiensitzplätze genauer angesehen. Nach Angaben der Behörde war Ryanair die einzige große Fluggesellschaft mit Flügen ab Großbritannien, die Eltern für das Zusammensitzen mit ihren Kindern extra zur Kasse bat. Kurz nach Bekanntwerden der Untersuchung passt die Airline ihre Richtlinien nun an.

Ryanair spricht von einer "kleinen Änderung"

Bei der Fluggesellschaft selbst klingt die Entscheidung deutlich weniger dramatisch. Ryanair bezeichnet die neue Regelung lediglich als "kleine Anpassung der Richtlinien" und betont, dass sich dadurch an den Einnahmen nichts ändern werde. Auch Konzernchef Michael O'Leary übte erneut scharfe Kritik an der Wettbewerbsbehörde. Seiner Meinung nach sei die bisherige Familienregelung transparent gewesen und habe den Verbraucherinnen und Verbrauchern sogar Vorteile gebracht.

Familien müssen trotzdem flexibel bleiben

Ganz ohne Kompromisse funktioniert die neue Regelung allerdings nicht. Wer die kostenlosen Familienplätze nutzen möchte, erfährt seinen Sitzplatz erst nach dem Check-in. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Familie gemeinsam im hinteren Bereich der Kabine sitzt. Wer sich seinen Lieblingsplatz oder einen Sitzplatz in den vorderen Reihen sichern möchte, muss weiterhin eine kostenpflichtige Sitzplatzreservierung buchen.