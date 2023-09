Helmut Werner ist Papa geworden

Künstlermanager Helmut Werner und Schauspielerin Nicole Mieth schwelgen im Glück

Aus dem Dschungelcamp in den Kreißsaal - Helmut Werner (39) und Nicole Mieth (33) sind Eltern geworden: "Alle sagen immer, dass man eine unglaubliche Liebe für sein Kind verspürt. Man glaubt es aber erst, wenn man es selbst erlebt", sagt der frischgebackene Papa Helmut Werner gegenüber oe24. "Es ist einfach das Beste. Der Kleine ist pumperg'sund und der Mama geht es auch gut."

Helmut Werners Sohn trägt den Namen Lennie wegen einer TV-Serie

Lennie lautet der klingende Name des kleinen Wonneproppens. "Nicole und ich sind beide große Fans von 'Ein Schloss am Wörthersee und von Roy Black, der Lennie Berger spielte. Also fiel uns die Entscheidung leicht", sagt er. Die kleine Familie genieße zurzeit die Kennenlernphase. "Wir haben es hier in der Steiermark so idyllisch mit unseren Pferden und der Natur."

Seit sechs Jahren wohnen Werner und Mieth bereits zusammen. "Sie ist gleich bei mir in Wien eingezogen. Wir haben aber schnell beschlossen in die Steiermark zu ziehen." Im Juni gab man sich in Kitzbühel das "Ja"-Wort. Jetzt krönte der süße Lennie das junge Glück.