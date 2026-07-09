Ranking: Wiener Flughafen holt Top-Platzierung

Der Flughafen Wien-Schwechat hat im neuen europaweiten Ranking des Portals "Holidu" überzeugen können und verteidigte erfolgreich seinen stabilen Platz unter den besten 15 Destinationen.

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Das Ferienhaus-Portal "Holidu" hat im Juni 2026 die durchschnittlichen Google-Maps-Bewertungen der 85 verkehrsreichsten Flughäfen in Europa ausgewertet. Dabei konnte sich der Vienna Airport erfolgreich behaupten. Mit einer stabilen Bewertung von 4,2 Sternen und mittlerweile mehr als 50.000 Rezensionen landete die heimische Destination auf dem hervorragenden 13. Platz im europäischen Vergleich. Damit positioniert sich der Flughafen Wien-Schwechat deutlich vor vielen anderen großen internationalen Drehkreuzen.

Lob für den Wiener Flughafen

Reisende schätzen bei der österreichischen Destination vor allem die gute Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz, die übersichtliche Terminalstruktur sowie die effizienten Abläufe an den Sicherheitskontrollen. Im deutschsprachigen Raum schnitt im aktuellen Ranking lediglich Zürich auf dem fünften Platz mit 4,3 Sternen besser ab. Andere Nachbarn wie München auf Platz 31, Frankfurt auf Platz 46, Paris-Charles-de-Gaulle auf Platz 56 und Berlin-BER auf dem weit abgeschlagenen 79. Platz landeten allesamt hinter dem Ergebnis, das der Wiener Flughafen erzielen konnte.

Die besten europäischen Flughäfen

An der Spitze des Rankings herrscht weiterhin große Stabilität. Zum dritten Mal in Folge führt der Flughafen Istanbul mit 4,4 Sternen das Podium an, gefolgt von Porto und Helsinki mit derselben Sternebewertung. Am anderen Ende der Skala steht zum fünften Mal in Folge der Flughafen Heraklion auf Kreta als Schlusslicht mit nur 2,6 Sternen. Auf den weiteren hinteren Plätzen folgen Brüssel-Charleroi mit 3,1 Sternen sowie Nantes Atlantique mit einer durchschnittlichen Bewertung von 3,2 Sternen. Für das Ranking wurden im Juni 2026 die durchschnittlichen Google Maps-Bewertungen erhoben, wobei verkehrsreiche Standorte basierend auf den Passagierzahlen (2019, vor der Pandemie) analysiert wurden.