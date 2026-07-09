Der Kaiser fährt jetzt Kia

Der Schauspieler Robert Palfrader, bekannt aus "Wir sind Kaiser", ist jetzt vollelektrisch unterwegs. Im Kia EV6. Er sagt nach der ersten Fahrt: "Einen Benziner oder Diesel würde ich nicht mehr fahren wollen."

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Es klingt wie der Beginn einer neuen Beziehung: Robert Palfrader macht Schluss mit Benzin – und Kia ist der Neue. Ab sofort ist der Schauspieler, Kabarettist und Autor vollelektrisch mit dem Kia EV6 unterwegs.

Ganz ohne Nervosität begann die erste Begegnung allerdings nicht. Palfraders erster Gedanke beim Einsteigen in den EV6: "Hoffentlich mach ich das nicht kaputt." Kurz darauf folgte das Staunen: "Wow, ich bin beeindruckt von dem, was ich hier sehe." Und spätestens beim Losfahren war klar: Das könnte etwas Ernstes werden.

"Immer mehr sind elektrisch unterwegs"

Der Kaiser neben dem Kia EV6. © Kia

"Was mir aufgefallen ist, als ich weggefahren bin, ist die großartige Straßenlage. Das Auto pickt richtig auf der Straße – herrlich. Ich fahre eigentlich nicht so gerne Auto, aber mit dem EV6 bin ich gerne der Fahrer.", sagt Robert Palfrader.

Der Kia EV6 begleitet Palfrader künftig auf Tour mit seinem neuen Programm "Testament" durch Österreich, Deutschland und Südtirol. Auch privat ist Palfrader viel unterwegs – besonders gern im Waldviertel. Und dort, meint er, sei Elektromobilität längst mehr Alltag als Zukunftsmusik. "Ich bin sehr oft im Waldviertel. Der Trend zum Elektroauto ist da stark ansteigend. Es gibt immer mehr Leute, die elektrisch unterwegs sind."

Das Urteil des Kaisers

Besonders überzeugt hat Palfrader neben dem leisen Fahren auch das gesamte Fahrgefühl des EV6. Sein Urteil fällt entsprechend deutlich aus: "Wer einmal in einem Kia EV6 gesessen ist, will so einen Benziner nicht mehr fahren. Die Technik ist so großartig, das Fahrgefühl, wie das Auto auf der Straße liegt, die Extras, die man hat – ich würde keinen Benziner oder Diesel mehr fahren wollen."

Übergeben wurde der Kia EV6 an Robert Palfrader von Christine Heeger, General Manager Marketing Kia Austria, gemeinsam mit Alexander Steiner und Oliver Tatic von Kia Wien Mitte.

"Robert Palfrader ist ein einzigartiges Multitalent – pointiert, überraschend und immer ein bisschen out of the Box. Genau deshalb passt er so gut zu Kia", sagt Heeger. "Kia steht für mutiges Design, innovative Technologie und die Bereitschaft, Dinge anders zu denken. Robert Palfrader bringt genau diese Haltung auf seine unverwechselbare Art mit. Und ganz ehrlich: Wir haben bei einer Fahrzeugübergabe noch nie so viel gelacht."

"Wir freuen uns sehr über die Übergabe des Kia EV6 an Robert Palfrader. Der EV6 ist ein starkes Beispiel dafür, wie komfortabel und alltagstauglich Elektromobilität heute ist. Wir wünschen ihm viel Freude mit dem Fahrzeug und allzeit gute Fahrt", sagt Alexander Steiner von Kia Wien Mitte.

Für Palfrader ist die Sache jedenfalls entschieden: Benzin und Diesel dürfen Pause machen. Der Neue ist elektrisch. Und heißt Kia EV6.

Über Kia

Die Marke Kia ist seit 1995 in Österreich vertreten. Seit 2014 fährt Kia auch elektrisch und ist somit wichtiger Innovationstreiber bei der Transformation zur Elektromobilität.

Als der Kia EV6 im Herbst 2021 auf den Markt kam, markierte er mit der fortschrittlichen 800 Volt-Technologie und dem damit verbundenen ultraschnellen Laden (100 Kilometer Reichweite in 4,5 Minuten) eine Revolution bei den Elektroautos und nahm endgültig der Langstrecke im Elektroauto den Schrecken. Nicht ohne Grund wurde der Kia EV6 als erstes Modell einer koreanischen Marke im Jahr 2022 zum Europäischen Car of the Year gekürt. Jüngst optisch und technisch auf den neuesten Stand gebracht, ist der Kia EV6 immer noch der Business-Express unter den EVs. Mit nochmals gesteigerter Reichweite von bis zu 582 Kilometern, modernstem Infotainment einschließlich umfassender Konnektivität wie etwa dem Autoschlüssel am Smartphone ist der 4,70 Meter lange, fünftürige Crossover idealer Reisebegleiter.

Viel Erfahrung im Autohaus Kia Wien Mitte

Das Autohaus Wien Mitte ist ein etablierter Kia-Partner in Wien und bietet das gesamte Modellportfolio der Marke sowie umfassende Service- und Mobilitätsleistungen an. Mit persönlicher Beratung, hoher Servicequalität und langjähriger Erfahrung begleitet das Unternehmen Privat- und Geschäftskunden bei der Wahl des passenden Fahrzeugs. Dabei stehen Kundennähe, Kompetenz und zukunftsorientierte Mobilitätslösungen im Mittelpunkt.

So wurde Robert Palfrader zum Kaiser

Geboren 1968 in Wien, arbeitete Robert Palfrader zunächst in der Hotellerie, war Cafetier, Werbetexter, Produktionsleiter, Radiomoderator und TV-Redakteur, bis er den Weg vor die Kamera bzw. auf die Bühne fand. Seitdem ist er in zahlreichen TV-Sendungen, Filmen und Serien sowie Bühnenproduktionen als Drehbuchautor, Schauspieler und Kabarettist tätig. Durchbruch im ORF mit dem Comedy-Format "echt fett", danach "Undercover" (2005), "BÖsterreich" (2014), seit 2007 als Robert Heinrich I. in der mehrfach ausgezeichneten Satire-Talk-Show "Wir sind Kaiser". Gemeinsam mit Florian Scheuba und Thomas Maurer TV-Satire und Kabarettprogramm "Wir Staatskünstler". Preisgekrönte Zusammenarbeit mit Regisseur David Schalko in "Braunschlag" und "Altes Geld", weitere TV-Filme und Serien u.a. "Der Metzger", "Tatort", "Walking on Sunshine". 2008 und 2015 Kabarettprogramme mit Florian Scheuba („Männer fürs Grobe“ "Flügel“), 2018 erstes Solo-Programm „Allein". Er lebt in Wien und im Waldviertel. Unter dem Titel "Ein paar Leben später" erschien 2024 sein erster Roman.