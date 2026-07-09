Jetzt kommt Chinas erfolgreichstes E-Auto nach Europa

Der chinesische Autobauer Geely bringt sein erfolgreichstes Elektroauto nach Europa.

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Das Modell, das in China als Galaxy Xingyuan verkauft wird, soll hierzulande unter dem Namen Geely E2 auf den Markt kommen.

Der kompakte Stromer ist vor allem für den Stadtverkehr konzipiert. Mit einer Länge von 4,12 Metern wird er von einem 85-kW-Elektromotor an der Hinterachse angetrieben und beschleunigt in 10,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Zur Ausstattung gehören ein 14,6-Zoll-Touchscreen sowie zwei Kofferräume mit insgesamt 445 Litern Stauraum.

Ab 8.300 Euro

In China war der Galaxy Xingyuan laut Branchenportal CarNewsChina 2025 das meistverkaufte Elektroauto. Dort kostet das Modell je nach Ausstattung zwischen umgerechnet rund 8.300 und 12.200 Euro.

Wie viel der Geely E2 in Europa kosten wird, hat der Hersteller noch nicht bekannt gegeben. Branchenbeobachter rechnen jedoch mit einem deutlich höheren Preis, da Importkosten und EU-Zölle den Verkauf verteuern. Auch ein konkreter Marktstart steht bislang noch nicht fest.

Mit dem E2 will Geely seine Präsenz in Europa weiter ausbauen und im wachsenden Markt für günstige Elektro-Kleinwagen mitmischen.