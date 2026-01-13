Nach Show-Marathon: Florian Silbereisen verkündet Abschied live im TV

Der Schlager-Star war jetzt zwei Wochen lang gefühlt täglich auf den Bildschirmen zu sehen. Nach den "Schlagerchampions" kündigt er jetzt eine Auszeit an.

Für die einen ist er inflationär, für die anderen schlicht unverzichtbar: Florian Silbereisen polarisiert – und war zuletzt kaum aus dem Fernsehen wegzudenken. Innerhalb von nur zwei Wochen präsentierte sich der 44-Jährige gleich mehrfach zur besten Sendezeit, vom „Schlagerbooom“ über die „Schlagerchampions“ bis hin zum „ZDF-Traumschiff“. Nach diesem dichten TV-Marathon überraschte der Entertainer sein Publikum nun mit einem emotionalen Moment.

Bei den „Schlagerchampions“ richtete Silbereisen direkt vor laufender Kamera persönliche Worte an seine Fans und kündigte eine Auszeit an: „Ich sage jetzt erstmal: Bis bald.“ Ein Abschied, der allerdings kein endgültiger ist – denn ganz von der Bildfläche verschwindet der Publikumsliebling nicht.

TV-Pause mit Kurs auf hoher See

Tatsächlich geht es für Silbereisen unmittelbar nach seinen jüngsten Auftritten weiter – allerdings in eine andere Rolle. Nach Stationen bei „Das Quiz“, dem „Silvester-Schlagerbooom“ und den „Schlagerchampions“ steht nun wieder die Arbeit an Bord des TV-Dampfers an. „Ich verabschiede mich jetzt für ein paar Monate aufs ‚Traumschiff‘ und freue mich dann, wenn wir uns im Sommer hoffentlich wiedersehen“, erklärte er. Fix eingeplant ist bereits das große „Schlagerbooom Open Air“ im Juni in Kitzbühel, bei dem auch zahlreiche weitere Schlagerstars angekündigt sind.

Wohin die nächste Reise des „Traumschiffs“ führt, bleibt vorerst offen. Sicher ist hingegen der Sendetermin: Die neue Folge wird am 5. April um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Für Silbereisen heißt das nun: Leinen los – und eine vorübergehende Pause von der großen Showbühne.

Seit 2019 verkörpert Florian Silbereisen die Rolle des Kapitäns Max Parger auf dem „ZDF-Traumschiff“. Die Dreharbeiten beginnen üblicherweise Mitte Jänner und ziehen sich bis in den Sommer hinein. In dieser Zeit widmet sich der Entertainer ganz seiner Schauspielrolle – was erklärt, warum währenddessen keine neuen Ausgaben seiner beliebten „Feste“-Shows auf dem Programm stehen.