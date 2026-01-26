Fans sind nicht sehr begeistert SIE ist ein Publikumsliebling!

Wenn am 27. Februar der Ballroom von " Let's Dance" geöffnet wird, ist eine der Profitänzerinnen nicht mehr dabei: Christina Hänni!

Mehr zum Thema

Sie spricht über Aus

Das wurde nun in einer Presseaussendung bekannt gegeben. Auf ihrem Insta-Account erklärt Christina: "Ich bin wirklich traurig!" Gleichzeitig merkte sie an, der Grund für das Aus sei keine erneute Schwangerschaft oder Elternzeit.

Wie geht es weiter?

Wie es nun weitergehe, wisse sie derzeit auch nicht, wolle es aber mit ihren Fans gemeinsam herausfinden.

Die 14 Profitänzerinnen und Profitänzer der 19. Staffel von "Let's Dance"

Anastasia Maruster (28, aus Pforzheim)

Ekaterina Leonova (38, aus München)

Kathrin Menzinger (37, aus Wien)

Malika Dzumaev (34, aus Bremen)

Mariia Maksina (28, aus Mallorca)

Marta Arndt (36, aus Karlsruhe)

Patricija Ionel (30, aus Hamburg)

Victoria Sauerwald (23, aus Frankfurt)

Evgeny Vinokurov (35, Bremen)

Massimo Sinató (45, aus Mannheim)

Mika Tatarkin (28, Frankfurt)

Vadim Garbuzov (38, aus Wien)

Valentin Lusin (38, aus Düsseldorf)

Zsolt Sándor Cseke (38, aus Bremen)

Bibi letzte Teilnehmerin

Auch der Prominenten-Cast ist nun vollständig: Bianca Heinicke (32, Impact-Creatorin) ist bereit für ihr Tanzabenteuer: "Let's Dance ist eine so unglaublich große Chance für mich, da es mich körperlich und emotional herausfordern wird und ich so dankbar dafür bin, diese Erfahrung machen zu dürfen."