An diesen beliebten Urlaubsorten dürfen Sie nicht ins Meer pinkeln

Was für viele Badegäste völlig normal ist, kann an einigen Ferien-Hotspots jetzt richtig teuer werden. Immer mehr Badeorte verhängen Bußgelder für das Wasserlassen im Meer. Wir verraten, wo Sie Ihr "kleines Geschäft" besser an Land verrichten sollten und mit welchen horrenden Summen Sie rechnen müssen.

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Hand aufs Herz: Wer hat es nicht schon einmal getan? Man liegt herrlich entspannt in der prallen Sonne, das Rauschen der Wellen im Ohr, und plötzlich meldet sich die Blase. Der Weg zur nächsten Strandtoilette gleicht einer Wüstenwanderung über heißen Sand. Wie praktisch, dass man sich einfach im kühlen Nass erleichtern kann, während man unschuldig in die Ferne blickt. Doch Vorsicht: Was für die meisten ein harmloses Urlaubsritual ist, kann an einigen beliebten Ferienorten zu Problemen führen.

Spanien greift hart durch: Hier wird der Strandbesuch teuer

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Spanien, das absolute Lieblings-Urlaubsland vieler Deutscher, hat dem heimlichen Wasserlassen den Kampf angesagt. Einige Küstenstädte stufen das Pinkeln ins Meer inzwischen offiziell als Ordnungswidrigkeit ein. Die Strafen haben es in sich:

Marbella, Costa del Sol

In der luxuriösen Küstenstadt in Andalusien wurde das Bußgeld für das Erleichtern im Meer oder am Strand drastisch angehoben. Wer hier die Wellen als Toilette benutzt, zahlt 750 Euro Strafe. Doch damit nicht genug: Wenn Sie als Wiederholungstäter auffallen, drohen Ihnen bis zu 3.000 Euro.

Vigo, Galicien

Die Stadt im Nordwesten Spaniens gilt als weltweiter Trendsetter im Kampf gegen den Urin im Ozean. Bereits im Jahr 2021 trat hier eine Verordnung in Kraft, die die "physiologische Evakuierung" ins Meer verbietet. Wer in Vigo erwischt wird, ist ebenfalls bis zu 750 Euro los.

San Pedro del Pinatar, Murcia

Auch hier herrscht seit 2017 ein striktes Pinkel-Verbot. Der Grund ist ernst: Es dient dem Schutz der stark belasteten Salzwasserlagune Mar Menor.

Mallorca & Málaga

Auch an der beliebten Playa de Muro auf Mallorca sowie an den Stränden der Stadt Málaga gibt es ähnliche Regelungen, die Badegäste zur Zurückhaltung zwingen sollen.

Die große Frage: Wie um Himmels willen wird das kontrolliert?

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Eine Strafe von 750 Euro klingt abschreckend, aber wie wollen die Behörden eigentlich beweisen, dass Sie gerade ins Wasser gepinkelt haben? Patrouilliert die Polizei mit Schnorchel und Taucherbrille?

Natürlich ist die Beweisführung im kühlen Nass extrem schwierig. Es gibt (zum Glück!) keine magischen Chemikalien im Meerwasser, die sich plötzlich rot oder neonblau färben, sobald sie mit Urin in Kontakt kommen. Die spanischen Behörden, wie etwa die Stadträtin für Strandangelegenheiten in Málaga, geben offen zu, dass es fast unmöglich ist, Täter direkt im Wasser zu überführen. Vielmehr setzen die Verantwortlichen auf Abschreckung und den gesunden Menschenverstand der Badegäste.

Ist Pinkeln im Meer überhaupt umweltschädlich?

Aus wissenschaftlicher Sicht ist die Jagd auf Strand-Pinkler übrigens etwas umstritten. Die American Chemical Society hat Entwarnung gegeben: Urin besteht zu 95 Prozent aus Wasser und zu kleinen Teilen aus Salzen, was der chemischen Zusammensetzung von Meerwasser erstaunlich stark ähnelt. Zudem ist das Volumen der Ozeane gigantisch. Um das in Perspektive zu setzen: Ein einziger Wal pinkelt am Tag stolze 970 Liter ins Meer, das entspricht etwa sechs vollen Badewannen.

Dennoch argumentieren die Gemeinden, dass es an stark frequentierten Touristenstränden problematisch werden kann. Wenn tausende Menschen im Flachwasser urinieren, könnten Medikamentenrückstände oder konzentrierte Nährstoffe wie Stickstoff das lokale Ökosystem stören und das Algenwachstum fördern. Außerdem geht es um eine ganz simple Sache: Hygiene-Empfinden und Respekt vor den Mitbadenden.