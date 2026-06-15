Quallen-Hotspots: An diesen Stränden lauert die Glibber-Invasion

Kristallklares Wasser und Urlaubsstimmung pur, bis es plötzlich brennt. Quallen gehören zu den größten Spaßverderbern am Strand. Aktuelle Prognosen für das Jahr 2026 zeigen jetzt: An bestimmten Urlaubsspots tummeln sich die schleimigen Meeresbewohner derzeit besonders dicht.

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Wer sich auf einen entspannten Sommerurlaub am Mittelmeer freut, sollte dieses Jahr besonders wachsam sein. So einladend das Wasser auch glitzert: Unter der Oberfläche lauert in vielen Regionen eine schmerzhafte Überraschung. Quallen können den Traum vom perfekten Strandtag schneller beenden, als einem lieb ist.

Schuld an der Plage sind wir zum großen Teil selbst: Klimawandel, steigende Wassertemperaturen und Überfischung bieten den Nesseltieren ideale Bedingungen. Auf diese Quallen-Hotspots müssen Sie sich einstellen:

Quallen-Invasion an der Adria

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Kroatien und Italien erleben aktuell ein meteorologisches Phänomen. In flachen Buchten Istriens und Dalmatiens wurden im Juni 2026 bereits Wassertemperaturen von bis zu 29 Grad gemessen, Werte, die man sonst nur aus der Karibik kennt. Besonders betroffen sind die Regionen rund um Vrsar, Poreč und Rovinj sowie der Golf von Triest. Hier vermehrt sich die Kompassqualle rasant. Sie ist an ihren braunen V-Mustern erkennbar und besitzt lange Tentakel, die schmerzhafte Verbrennungen verursachen können.

"Purpur-Plage" in Griechenland

Griechenland meldet für den Sommer 2026 erneut eine starke Aktivität der Leuchtqualle. Große Populationen wurden in der östlichen Attika-Region, rund um Euböa sowie im Ionischen Meer (Korfu, Zakynthos) gesichtet. Diese rosa-violetten Tiere sind klein, aber extrem aggressiv. Schon eine leichte Berührung löst brennende Schmerzen und Narbenbildung aus. Da sie von Strömungen getragen werden, können Strände, die morgens noch klar waren, mittags plötzlich voll mit ihnen sein.

Quallen-Gefahr in Spanien

An den Atlantikküsten und vereinzelt im westlichen Mittelmeer sorgt ein alter Bekannter für Sperrungen: Die Portugiesische Galeere.

Die Hotspots: Auf Teneriffa mussten im Frühjahr und Frühsommer bereits prominente Strände wie die Playa de las Teresitas zeitweise gesperrt werden. Auch an der spanischen Mittelmeerküste (Costa del Sol) werden die giftigen Nesseltiere durch starke Winde immer wieder in Ufernähe getrieben.

Nord- und Ostsee: Feuerquallen-Alarm

Auch die deutschen Küsten bleiben 2026 nicht verschont. Der milde Winter und die frühe Erwärmung der Nordsee haben die Population der Gelben Nesselqualle (Feuerqualle) angefeuert. Vor allem an der niederländischen Küste und in der westlichen Ostsee (Lübecker Bucht) werden vermehrt Exemplare gesichtet, sobald der Wind auf Ost dreht.

Erste Hilfe: Das müssen Sie im Notfall tun

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Wenn es doch zum Kontakt gekommen ist, entscheiden die ersten Minuten über den Heilungsverlauf:

Niemals Süßwasser! Leitungswasser oder Mineralwasser bringt verbliebene Nesselzellen zum Platzen und verschlimmert den Schmerz. Nur mit Meerwasser abspülen.

Nicht berühren: Entfernen Sie die Tentakel vorsichtig mit einer Plastikkarte oder einer Pinzette. Nicht mit bloßen Händen berühren.

Essig: Bei der Leuchtqualle oder der Portugiesischen Galeere hilft Haushaltsessig, um das Gift zu neutralisieren (Achtung: Bei Feuerquallen in der Ostsee ist Essig eher kontraproduktiv, hier hilft Rasierschaum zum Einbinden der Nesseln).

Hitze: Tauchen Sie die Stelle (wenn möglich) für 20–40 Minuten in ca. 45 Grad warmes Wasser. Das zerstört die Eiweißstrukturen des Gifts.

Suchen Sie bei starken Reaktionen unbedingt ärztliche Hilfe auf. Badeschuhe, ein Erste-Hilfe-Set und ein Blick auf lokale Warnungen helfen, den Urlaub stressfrei zu genießen. Und wenn Sie doch mal gestochen werden: Ruhe bewahren und rasch reagieren.