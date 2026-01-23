Fahrgastrekord: Zum 15. Jubiläumsjahr der NÖ Bahnen

Im Dezember 2025 jährte sich die Übernahme von Mariazellerbahn, Citybahn Waidhofen, Wachaubahn, Waldviertelbahn, Reblaus Express und Schneebergbahn zum bereits 15. Mal. Der Fahrplanwechsel im Dezember 2010 gab den offiziellen Startschuss für die Erfolgsgeschichte der NÖ Bahnen.

In diesen 15 Jahren wurden 284 Mio. Euro in die Zukunft der Schienenbahnen investiert und diese im Sinne der Niederösterreicher neu ausgerichtet. Und diese Investitionen haben sich bezahlt gemacht: Seit 2010 haben die sechs Bahnen 15 Mio. Fahrgäste transportiert und dabei 14 Mio. Schienenkilometer zurückgelegt.

2025 fahrgaststärkste Jahr der Geschichte der NÖ Bahnen

„Das Jubiläumsjahr 2025 war das fahrgaststärkste Jahr in der Geschichte unserer Niederösterreich Bahnen. 1,45 Millionen Fahrgäste bedeuten ein Plus von 9,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dieses Wachstum kommt nicht von ungefähr. Es ist das Ergebnis von Verlässlichkeit, Qualität und einem Angebot, das sich an den Bedürfnissen unserer Landsleute orientiert“, informiert NÖ Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ). Als besonders starkes Beispiel hebt Landbauer die Mariazellerbahn mit über 2.000 Fahrgästen pro Werktag hervor. „Unser 30-Minuten-Takt auch nachmittags nach Kirchberg an der Pielach ist ein voller Erfolg. Das zeigt, welches Potenzial Regionalbahnen haben, wenn Taktung, Infrastruktur und Dienst am Kunden zusammenpassen. Unsere Mariazellerbahn ist längst mehr als eine Bahnlinie, sie ist Alltagsverkehr, Tourismusmagnet und Vorzeigemodell zugleich“, so Landbauer.

Viele Investitionen seit 2010

Seit 2010 wurden insgesamt 110 Kilometer Gleis neu verlegt, 24 Bahnhöfe und Haltestellen modernisiert und 1.270 Masten bei der Mariazellerbahn neu errichtet. „Diese Investitionen und die so erfolgreiche Neuausrichtung der Bahnen wären ohne den starken Rückhalt und die Unterstützung aus den Regionen und Standortgemeinden nicht möglich gewesen“, betonen die NÖVOG Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl anlässlich des Jubiläums. „Die Niederösterreich Bahnen haben sich in nur 15 Jahren zu einer beeindruckenden Erfolgsstory entwickelt. Neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren vor der Übernahme der Bahnen in der NÖVOG tätig, heute gestalten 480 Menschen mit viel Herzblut die Mobilität von morgen. Erfolge sind nur gemeinsam möglich – unser Dank gilt daher vor allem unserem großartigen Team“, so Schroll und Hasenöhrl abschließend.

Eine Erfolgsgeschichte

Die NÖVOG wurde 1993 als Verkehrsorganisationsgesellschaft gegründet, um den Pendlerverkehr in die damals noch junge Landeshauptstadt St. Pölten mit der Wieselbusflotte zu organisieren. Mit der Unterzeichnung der Grundsatzvereinbarung zur Übernahme der Regionalbahnen zwischen Land NÖ, Bund und ÖBB im Jänner 2010 erhielt die NÖVOG den Auftrag zur Umsetzung dieser Vereinbarung und wurde in ein operatives Verkehrsunternehmen umgewandelt. Im Dezember 2010 erfolgte schließlich die Übernahme sämtlicher von den ÖBB übertragenen Strecken und damit die langfristige Sicherung der Regionalbahnen. Mit den NÖ Bahnen (Mariazellerbahn, Citybahn Waidhofen, Wachaubahn, Waldviertelbahn, Reblaus Express, Schneebergbahn, Gemeindealpe Mitterbach und Schneeberg Sesselbahn), 578 Regionalbuslinien und 14 bedarfsgesteuerten Verkehren ist die NÖVOG Gruppe heute die zentrale Mobilitätsgesellschaft des Landes NÖ. 480 Mitarbeitende arbeiten an elf Standorten in 55 unterschiedlichen Berufsbildern.