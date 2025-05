Ehe-Aus bestätigt - Scheidung für GNTM-Star

Das Model und sein Ehemann geben nach vielen Beziehungsproblemen die Trennung bekannt.

Die Influencerin und ehemalige GNTM-Finalistin Marie Nasemann (36) und Unternehmer Sebastian Tigges (40) haben sich getrennt. Das Paar, das in der Vergangenheit offen über die Höhen und Tiefen seiner Beziehung sprach, hat am 9. Mai 2025 offiziell das Ehe-Aus bekanntgegeben.

Mehr lesen:

Die beiden gaben sich 2021 das Jawort – ihr erstes gemeinsames Kind war zu diesem Zeitpunkt bereits auf der Welt. Noch im selben Jahr kam Baby Nummer zwei zur Welt. Familie, Job, Öffentlichkeit – der Alltag der beiden war bunt, laut und oft fordernd. Nun, rund vier Jahre später, folgt das Ehe-Aus. Die Trennung gaben die beiden mit einem gemeinsamen Statement auf Instagram bekannt.





Das Statement

„Nach fast acht Jahren Beziehung haben wir uns vor einiger Zeit dazu entschieden, getrennte Wege zu gehen. Wir mussten es erst für uns selbst und mit unserem engsten Umfeld sortieren – deshalb melden wir uns erst jetzt damit an die Öffentlichkeit“, heißt es in dem Posting. „Das war kein leichter Schritt. Wie ihr wisst, haben wir viel versucht und alles gegeben. Doch irgendwann mussten wir uns eingestehen: So wie es ist, tut es uns nicht mehr gut. Wir trennen uns aus Liebe zu unseren Kindern, die Eltern verdienen, die einander wohlwollend begegnen können.“

Abschließend halten sie fest: „Was jetzt kommt, ist neu für uns. Wir wissen noch nicht genau, wie unser Leben als Familie künftig aussieht. Aber wir werden es herausfinden – in unserem Tempo, mit Zeit und Raum. Danke für euer Verständnis und euren respektvollen Umgang mit dieser Nachricht.“ Schon seit Längerem waren gemeinsame Auftritte auf Social Media seltener geworden. Nun ist klar, warum.

Liebesbekundungen

Im November 2024 gratulierte Nasemann ihrem Mann zum runden Geburtstag – mit emotionalen Worten und einem innigen Pärchen-Selfie: „Ich liebe dich bis zum Mond und zurück! Für immer“, schrieb sie damals. Auf dem Bild lehnt sie sich liebevoll an Tigges, beide mit geschlossenen Augen, innig aneinander geschmiegt – ein Moment des Glücks.

Das Paar erlebte intensive Monate: Im Winter zog die vierköpfige Familie von Berlin nach Bayern, verbrachte einige Zeit auf Mallorca, bevor sie Ende Februar 2025 wieder in ihre Wahlheimat zurückkehrte. Ein bewegter Lebensabschnitt, der nun in eine neue Phase übergeht – getrennt, aber weiterhin als Eltern verbunden.

Marie Nasemann und Sebastian Tigges. © Getty Images ×

Podcast in Gefahr?

Die heute 36-Jährige wurde 2009 durch ihre Teilnahme an der vierten Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ bekannt, wo sie es ins Finale schaffte. Seither hat sie sich ein vielseitiges berufliches Standbein aufgebaut: Influencerin, Schauspielerin, Autorin und Podcasterin. Gemeinsam mit Tigges moderierte sie zuletzt den Podcast „Family Feelings“, in dem sie über Elternschaft, Partnerschaft und den Familienalltag sprachen – offen, ehrlich und persönlich.

Ob das Projekt künftig in dieser Form weitergeführt wird, bleibt offen.