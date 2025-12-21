Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Falsche Spendensammler am Christkindlmarkt gefasst

Schloss Schönbrunn

Falsche Spendensammler am Christkindlmarkt gefasst

21.12.25, 13:15
Teilen

Das verdächtige Mutter-Sohn-Gespann wollte Geld für eine angebliche Suppenküche sammeln. Das Geld landete aber in der eigenen Tasche. 

Wien. Das verdächtige Mutter-Sohn-Gespann wollte Geld für eine angebliche Suppenküche sammeln. Das Geld landete aber in der eigenen Tasche.

Wien. Die vorweihnachtliche Hilfsbereitschaft mancher Christkindlmarkt-Besucher wurde Samstagabend in Wien schamlos ausgenutzt: Zwei falsche Spendensammler waren in Schönbrunn in Hietzing unterwegs gewesen, um angeblich Geld für eine Suppenküche zu sammeln. Die Deutsche (40) und ihr 18-jähriger Sohn fielen Polizisten auf, die Sicherheitstreifen auf dem Adventmarkt durchführten. Bei den Verdächtigen wurde ein vierstelliger Betrag sichergestellt.

In der Vorweihnachtszeit sind Beamte nicht nur uniformiert, sondern auch in Zivil auf den Christkindlmärkten der Stadt unterwegs. Den Polizisten der Inspektion Am Platz waren die beiden aufgefallen, die aktiv Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarktes ansprachen. Sie gaben vor, Spenden für eine Suppenküche für Unterstandslose zu sammeln.

Bei der Kontrolle durch die Beamten konnten die beiden aber keinen Nachweis über einen Auftrag zur Sammlung von Spenden einer Organisation oder eines Vereins erbringen. Die 40-Jährige und der 18-Jährige wurden daraufhin über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs angezeigt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden