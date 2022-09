Wiener stürmten Billa-Pflanzilla

ÖSTERREICH war beim Opening der ersten veganen Billa-Filiale im Gerngross dabei.

Neubau. Am Donnerstag wurde der erste vegane Supermarkt Billa-Pflanzilla auf der Mariahilfer Straße 38–48 gestürmt. Erste Kunden stellten sich schon eine Stunde vor Ladenöffnung vor dem Gerngross an.

Ein Lokalaugenschein am Nachmittag zeigte: Auch dichtes Gedränge an der Kassa im 200-m²-Shop, der sich im ersten Untergeschoß der Billa-Plus-Marktküche befindet. An einer Theke gab es gratis vegane Schokokipferl, Nussschnecken und Mohnstrudel. Die Auswahl ist riesig: Insgesamt sind 2.200 Plant-Based-Produkte im Sortiment. Im Kühlregal ist nur Fleischloses wie Würste, Aufstriche und Co. Ein Highlight: die Nusspresse.

© TZOe Fuhrich ×

Info. Der Name Pflanzilla (Wortspiel: Pflanze und Gorilla) ist angelehnt an den Menschenaffen, der Pflanzenfresser ist.