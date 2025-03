Umgestaltung: Favoritenstraße bekommt XXL-Kletterwand

In der 2. Bauphase der Umgestaltung der Einkaufsstraße kommt eine XXL-Kletterwand zusätzlich zu 100 neuen Bäumen und 3.000 Quadratmetern Grünfläche.

Die Favoritenstraße gilt als die Einkaufsmeile im 10. Bezirk. Unter dem Motto "Raus aus dem Asphalt" steckt sie gerade im 1. Bauabschnitt zwischen dem Platz der Kulturen und der Landgutgasse - sie wird entsiegelt, begrünt und gekühlt. Ab 2026 startet dann der 2. Bauabschnitt zwischen Landgutgasse und Reumannplatz - mit einem absoluten Highlight: eine 50 Meter lange frei zugängliche Kletterwand in der Unterführung der Gudrunpassage.

© Architekturbüro Strauss ×

"Die neue Boulderwand wird hoffentlich nicht nur den Kraxlern mit überschüssiger Energie das nötige Betätigungsfeld bieten, sondern auch eine soziale Intervention darstellen. In der sonst so geschäftigen und hektischen Einkaufsstraße sind PassantInnen eingeladen, den Sportlern zuzusehen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Außerdem bietet die Kletterwand auch die Möglichkeit, die Graffitis in der Unterführung einzudämmen und somit kostensparend zu wirken, weil wir künftig weniger ausmalen müssen", so der Favoritner-Bezirksvorsteher Marcus Franz.

© Architekturbüro Strauss ×

Außerdem erhält die Favoritenstraße auf einer Länge von über einem Kilometer ein grünes Facelifting vom Hauptbahnhof bis zum Reumannplatz mit insgesamt 100 neuen Bäumen im stark versiegelten Straßenzug. Großflächige Pflanzbeete mit Stauden und Sträuchern auf 3.000 Quadratmetern sollen deutlich mehr Grün in die graue Gasse bringen.