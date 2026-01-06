74-Jähriger nach Sturz beim Skifahren bewusstlos

Ein 74-jähriger Niederländer ist Dienstagvormittag beim Skifahren am Stubaier Gletscher in Tirol offenbar schwer verletzt worden.

Der Mann war aus bisher unbekannter Ursache über den linken Pistenrand hinausgeraten und nach vorne in den ungesicherten Skiraum gestürzt. Der Mann fiel vermutlich mit dem Gesicht auf die harte gefrorene Schneedecke und blieb bewusstlos im Bereich des Pistenrandes liegen, berichtete die Polizei.

Eine an der Unfallstelle vorbeikommende Skitourengeherin leistete sofort Erste Hilfe und alarmierte die Rettungskräfte. Der Niederländer wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.