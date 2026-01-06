Vierjähriger von Auto erfasst und verletzt

Ein vierjähriger Bub aus Deutschland ist Dienstagnachmittag auf der Pankrazbergstraße (L49) in Fügen im Tiroler Zillertal (Bezirk Schwaz) von einem Auto erfasst und verletzt worden.

Ein 60-Jähriger war mit dem Pkw bergwärts in Richtung Westen unterwegs gewesen, als der Bub plötzlich die Fahrbahn überquerte, berichtete die Polizei. Der Mann leitete eine Vollbremsung ein, konnte jedoch eine Kollision zwischen dem Kind und dem linken Außenspiegel nicht mehr verhindern.

Der Vierjährige wurde zunächst an Ort und Stelle erstversorgt. Anschließend wurde das Kind mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.