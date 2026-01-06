Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
kind
© ZOOM.TIROL

Wollte über Straße

Vierjähriger von Auto erfasst und verletzt

06.01.26, 22:33
Teilen

Ein vierjähriger Bub aus Deutschland ist Dienstagnachmittag auf der Pankrazbergstraße (L49) in Fügen im Tiroler Zillertal (Bezirk Schwaz) von einem Auto erfasst und verletzt worden. 

Ein 60-Jähriger war mit dem Pkw bergwärts in Richtung Westen unterwegs gewesen, als der Bub plötzlich die Fahrbahn überquerte, berichtete die Polizei. Der Mann leitete eine Vollbremsung ein, konnte jedoch eine Kollision zwischen dem Kind und dem linken Außenspiegel nicht mehr verhindern.

Der Vierjährige wurde zunächst an Ort und Stelle erstversorgt. Anschließend wurde das Kind mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden