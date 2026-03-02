Unbelehrbar: Türke ohne Schein zwei Mal von Polizei erwischt

Gleich doppelt ist ein führerscheinloser Lenker am Wochenende in Niederösterreich von der Polizei ertappt worden.

Zunächst war der 46-Jährige mit seinem Pkw am Samstag auf der Ostautobahn (A4) in Haslau-Maria Ellend, Bezirk Bruck an der Leitha, angehalten worden.

Dem Türken wurde die Weiterfahrt untersagt, was nichts half. Am Sonntag tauchte der Lenker beim Flughafen Wien in Schwechat auf. Bei einer erneuten Kontrolle wurde ihm der Schlüssel des Wagens vorläufig abgenommen.

Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Schwechat waren am Samstag auf den 46-Jährigen aufmerksam geworden, weil er am Steuer seines Pkw während der Fahrt mit dem Handy hantiert hatte. Bei der folgenden Anhaltung wies der Mann Anzeichen einer Drogenbeeinträchtigung auf, was ein Urintest auch bestätigte.

Autoschlüssel abgenommen

Die klinische Untersuchung wurde allerdings - so wie bei der neuerlichen Kontrolle am Sonntag - verweigert. Neben der Schlüsselabnahme warten auf den türkischen Staatsbürger auch mehrere Anzeigen bei der Bezirkshauptmannschaft, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag in einer Aussendung.

Aufgeflogen ist am Samstag demnach auch ein weiterer führerscheinloser Lenker. Der 51-jährige Wiener war mit seinem Pkw auf der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) unterwegs gewesen und wies sich bei einer Kontrolle mit einer fremden Fahrlizenz aus. Diese wurde sichergestellt, dem Wiener wurde die Weiterfahrt untersagt. Auch der 51-Jährige stand laut einem Urintest unter Drogeneinfluss, Anzeigen ergehen an Bezirkshauptmannschaft und Staatsanwaltschaft