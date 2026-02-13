GlüXschrank: Simmeringer Boutique erstrahlt an neuem Standort im HUMA ELEVEN

Wiedereröffnung nach Umzug: Die Damenboutique GlüXschrank in der Shopping-Mall Huma Eleven zeigt sich ab sofort an ihrem neuen Standort im Erdgeschoß – modern gestaltet und eingebettet in ein belebtes Fashion-Umfeld.

Pünktlich zum Saisonstart präsentiert die Boutique frische Frühlingsmode: Inhaberin Katharina Krammer ist soeben von ihrer Italien-Reise zurückgekehrt und bringt die neuesten Farben, Stoffe und Trends direkt nach Simmering. „Wir freuen uns sehr über den neu gestalteten Standort im Erdgeschoß. Das frische Ambiente passt perfekt zu unserem Anspruch, stilvolle Mode für jede Figur mit individueller, persönlicher Beratung zu verbinden. Mit den neuen Frühlingslooks aus Italien in den Trendfarben Hellblau, Rosa und Gelb sowie stylischen Denim-Looks starten wir voller Energie in die Saison“, sagt Inhaberin Katharina Krammer.

Wiedereröffnung GlüXschrank (v.l.n.r._ Andrea Wagner, Katharina Krammer, Sabine Dreschkay) © Huma Eleven

Mode mit Persönlichkeit und regionaler HandschriftSeit 2021 ist GlüXschrank ein fixer Bestandteil des Centers. Als inhabergeführte Boutique setzt das Geschäft auf Persönlichkeit und echtes Modehandwerk: Inhaberin Katharina Krammer, selbst aus Simmering, wählt jedes einzelne Kleidungsstück persönlich aus und reist dafür regelmäßig nach Italien, um neue Farben, Schnitte und Trends direkt vor Ort zu entdecken. Ergänzt wird das Sortiment um ausgewählte Stücke in großen Größen. Der Shop wurde im Zuge der Übersiedlung umfassend modernisiert und bietet ein zeitgemäßes, einladendes Einkaufserlebnis. Auch Huma Eleven Center-Managerin Sabine Dreschkay betont: „GlüXschrank bereichert unser Modeangebot seit vielen Jahren. Unser Branchenmix aus bekannten Marken und regionalen, inhabergeführten Unternehmen ist etwas Besonderes und findet sich nicht in jedem Shopping-Center. Der neue Standort setzt einen modernen Akzent und stärkt diese Vielfalt zusätzlich.“