Nissan Micra: Handlicher Cityflitzer, zum Stromer mutiert

Auf Basis der Technik-Allianz mit Renault ist er nun ein Akku-Triebling.

Vorstellung. In Bezug auf sein Geburtsdatum ist der kleine Japaner auch nicht mehr der Jüngste. Er ist seit 1982 auf dem Markt. Anfangs zurückhaltend gezeichnet, erntete er ab der dritten Generation (2003) hierzulande den Spitznamen "Mouse", ob seiner putzigen Rundlichkeit. Die hat er allerdings längst wieder abgelegt, ebenso (2018) den Diesel.

LxBxH: 3.974 x 1.830 x 1.499 mm, 2.541 mm Radstand. © Hersteller

Technische Daten

Motoren: 1 E-Aggregat

Leistung: 122, 150 PS

Akku-Kapazität: 40, 52 kWh

Reichweite: bis zu 317/415 km

Preis: ab 27.990 €

Praktikabler Kofferraum: Fasst 326 bis 1.106 Liter. © Hersteller

Ab diesem Zeitpunkt war er ausschließlich ein Dreizylinder-Benziner, munter, handlich und flott. Das soll ihm erhalten bleiben. Allerdings auf die elektrische Art & Weise. Technik-Geber ist Allianz-Partner Renault. Die Eckdaten laufen parallel zum Renault 5 E-Tech. Zudem haben auch die Nissan-Designer nicht mit Retro-Anklängen gespart, die kreisförmige Licht-Signatur soll wohl den Vorgänger von 2003 zitieren.

Ab 7- bis zu 10,1-Zoll-Display, 10,1-Zoll-Screen. © Hersteller

Wie im französischen Technik-Partner stehen zwei Akku-Kapazitäten zur Auswahl. Die maximale DC-Ladeleistung beträgt 100 kW. Das Startgewicht liegt im japanischen R5-Pendant bei ab 1.377 Kilogramm. Die ersten Auslieferungen sind für Anfang 2026 angekündigt.