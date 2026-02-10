ORF-Hammer: Ö3 spielte Kickl-Song

Erstmals war "Immer vorwärts FPÖ" auf Ö3 zu hören.

Die FPÖ-Hymne „Immer vorwärts FPÖ“ der John Otti Band hat es auf Platz 20 der Single-Charts geschafft. Ö3 spielte in der Sendung "Austria Top 40" am Montagabend den Kickl-Song dann auch tatsächlich - wenn auch nur für 45 Sekunden.

"Noch nie gegeben"

„Das hat es in dieser Form noch nie gegeben“, kündigte Moderatorin Jana Petrik den Song an. Es handle sich um die offiziellen Verkaufs- und Streaming-Charts, dies sei das Einzige, was zähle.

© johnottiband.com

Nach dem Lied war dann auch Politologe Peter Filzmaier zu hören. „Musik und Songs sind als Wahlkampfmethode durchaus sehr wertvoll“, so der ORF-Experte. „Man kann versuchen, die Leute mit einer Feeling-Good-Atmosphäre anzusprechen.“

Die FPÖ hat für das Lied kräftig die Werbetrommel gerührt. Unter dem Motto „Ein Song. Ein Ziel. Ein Kickl.“ forderten FPÖ-Fans über Social Media zum Download auf. „Gemeinsam sind wir stark! Wenn du Immer vorwärts, FPÖ herunterlädst, hilfst du mit, einen patriotischen Hit in die österreichischen Singlecharts zu bringen“, hieß es in den Posts. Und offenbar wurde die Botschaft gehört.

Hinterlegt wird die Single von der John Otti Band, die für die musikalische Umsetzung verantwortlich ist. Trotz simpler Pop-Strukturen hat der Track mit treibenden Beats und eingängigen Refrains offenbar genau den Nerv der Zielgruppe getroffen. Die FPÖ spricht bereits von weiteren Aktionen, um den Song als festen Bestandteil der Parteiarbeit zu etablieren – und vielleicht sogar den Rekord von Downloadzahlen und Streaming-Stunden weiter auszubauen.