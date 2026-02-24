Alkohol-Eklat zwischen Eric und Edith Stehfest bei "Promis unter Palmen"

Die beiden Reality-Sternchen geraten in der Show in einen heftigen Streit, der in einem Rauswurf endet.

Manchmal bedarf es nur eines einzigen Tropfens, um das mühsam austarierte Fass der Beziehungs-Etikette zum Überlaufen zu bringen. In der zweiten Episode von „Promis unter Palmen“ mutierte ein feuchtfröhlicher Abend zum Schauplatz einer zwischenmenschlichen Demontage. Im Epizentrum des Bebens: Edith (30) und Eric Stehfest (36), die zum Zeitpunkt der Dreharbeiten ihre Trennung erst kürzlich besiegelt hatten. Ein Schlagabtausch, der für eine Seite mit dem endgültigen Kofferpacken enden sollte.

Dabei regierte anfangs noch die ausgelassene Heiterkeit. Die Produktion spendierte den Herrschaften eine Sause, der Alkohol floss in Strömen. Doch während die Villa beben sollte, übte sich Edith in asketischer Beobachtungsgabe vom Garten aus. Dass ihr Ex-Gatte dem Rebensaft derart eifrig zusprach, stieß der Kärntnerin sauer auf. Ihre unmissverständliche Intervention: „Ich dachte, du wolltest keinen Alkohol mehr trinken. Es tut dir nicht gut.“

Moralpredigt statt Party-Stimmung

Diese mütterliche Zurechtweisung stieß weder bei Eric noch beim restlichen Party-Ensemble auf Gegenliebe. TV-Blondine Franziska Temme (30) zeigte sich ob des moralischen Zeigefingers regelrecht pikiert und attestierte Edith eine gewisse Perfidie: „Egal, was er macht, sie drückt ihm immer einen Spruch rein und versaut seine Laune. Sie ist so richtig bösartig gegen ihn.“ Doch Edith sah sich im Recht, die Rolle der mahnenden Cassandra einzunehmen. Während Eric den Sala mit tänzerischer Leichtigkeit und steigendem Promillewert unsicher machte, legte sie im Einzelinterview ihre Beweggründe offen: „Alle anderen sehen nur den fröhlichen Teil. Die andere Seite sehe nur ich. Wir beide haben ja sieben Jahre lang keinen Alkohol getrunken.“





Der Eklat auf offener Bühne

Als die Stimmung ihren Zenit erreichte, eskalierte die Situation vor versammelter Mannschaft. Edith ging verbal in die Vollen und konfrontierte Eric direkt: „Trinkst du jetzt noch ein Glas?! Ich baue dich dann nachher nicht wieder auf.“ Die Antwort des Gemaßregelten fiel kurz und trocken aus: „Das ist ja schon krank, Mann!“

Doch damit nicht genug: Edith weitete ihre Anklage auf das gesamte Kollektiv aus und schleuderte den feiernden Reality-Größen entgegen: „Es ist übrigens uncool, jemandem, der suchtkrank ist, Alkohol zu geben …“ Ein Paukenschlag, der Eric sichtlich deklassierte. Sein vernichtendes Urteil über die Aktion seiner Verflossenen: „Es ärgert mich schon sehr, dass es jetzt auch die ganze Gruppe mitgekriegt hat.“ Franziska Temme indessen zweifelte an der Aufrichtigkeit der Sorge, habe Edith doch noch vor wenigen Tagen kein Problem mit Erics Alkoholkonsum bekundet.





Die Quittung folgt beim Exit

Was das einstige Traumpaar zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnte: Die Rechnung für diesen dramatischen Auftritt wurde umgehend präsentiert. Am Ende der Episode fand sich Edith – Seite an Seite mit Maurice Dziwak (27) – auf der Exit-Liste wieder. Die Quittung der Gruppe folgte prompt: Edith wurde aus der Villa und damit aus dem Palmenparadies gewählt.