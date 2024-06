Knieverletzung: Polen fährt ohne Stürmer Milik zur EM

3:1 - ÖFB-Frauen gewinnen gegen Polen Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam hat im zweiten Anlauf die ersten Punkte in der EM-Qualifikation eingefahren. Die ÖFB-Auswahl setzte sich am Dienstag in Gdynia gegen Polen dank Toren von Puntigam (15.), Purtscheller (66.) und Campbell (92.) mit 3:1 durch und wurde der Favoritenrolle gerecht.