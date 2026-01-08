Österreich friert: HIER gab es minus 27,9 Grad

Es bleibt eisig kalt: In Liebenau-Gugu haben mit minus 27,9 Grad in der Nacht auf Donnerstag die kältesten Temperaturen Österreichs geherrscht.

Die Ortschaft im Bezirk Freistadt in Oberösterreich auf 845 Metern Seehöhe war damit klarer Kältepol des Landes vor Schwarzau im Freiwald in Niederösterreich (788 Meter Seehöhe) mit minus 25,9 Grad, wie die Geosphere Austria mitteilte. Den dritten Platz sicherte sich Brunnenkogel in Tirol mit minus 22,8 Grad auf 3.437 Metern Seehöhe.

Die Wetterstation am Sonnblick auf 3.109 Metern Seehöhe in Salzburg zeigte vergangene Nacht minus 21,8 Grad an. In Zell am See im gleichen Bundesland registrierte das Thermometer auf 754 Metern Seehöhe minus 19,7 Grad. In Pabneukirchen im oberösterreichischen Bezirk Perg gab es auf 620 Metern Seehöhe minus 19,6 Grad knapp vor Radstadt in Salzburg mit minus 19,2 Grad.

Weiterhin ist im ganzen Land mit erhöhter Kältebelastung zu rechnen, hieß es von der Geosphere Austria. Zudem wird vor erhöhter Unfallgefahr durch auftretende Glätte gewarnt. Es kann zu lokalen Beeinträchtigungen im Straßenverkehr sowie auf Geh- und Radwegen kommen, besonders in der Früh.