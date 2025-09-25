Haare, Haut & Nägel: Warum schwören so viele auf Brennnesseltee?

Brennnesseltee: Beauty-Addicts schwören drauf, Omas lieben es sowieso – und angeblich soll es von innen und außen wirken. Klingt nach einem simplen Trick mit Wow-Effekt? Stimmt! Hier erfahren Sie, was wirklich hinter dem grünen Wundermittel steckt.

Aus allen Ecken hört man es: vor allem von den Beauty-Addicts älterer Generationen. „Kind, trink Brennnesseltee, das macht schön!“ – so oder so ähnlich hallt es durch Küchen, wenn der Tee dampft. Aber stimmt das wirklich oder ist das nur ein grünes Märchen aus Omas Zeiten?

© Getty Images

Brennnesseln: Was steckt in der „brennenden Schönheit“?

Die Brennnessel ist mehr als ein lästiges Unkraut, das einem beim Barfußlaufen den Tag ruiniert. Tatsächlich ist sie ein echtes Superfood:

Vitamine satt: A, C, K und einige B-Vitamine.

Mineralstoffe deluxe: Eisen, Magnesium, Kalium und Kalzium.

Antioxidantien: helfen, freie Radikale in Schach zu halten – sprich: Anti-Aging von innen.

Kieselsäure: gut für Haut, Haare und Nägel.

Beauty-Addicts sind also gar nicht so auf dem Holzweg, wenn sie schwören, dass Brennnesseltee für Glanz, Glow & gesunde Nägel sorgt.

Innere Anwendung: Brennnesseltee trinken

Ganz klassisch: Blätter mit heißem Wasser übergießen, 5–10 Minuten ziehen lassen, fertig.

Wirkung: Entwässernd, entschlackend (ja, das Wort gibt es noch) und stoffwechselanregend.

Beauty-Bonus: Hilft, Hautunreinheiten zu lindern, kurbelt die Durchblutung an und liefert Nährstoffe von innen.

© Getty Images

Äußere Anwendung: mehr als nur Tee trinken

Brennnessel kann auch auf die Haut und ins Haar:

Gesichtswasser: Abgekühlten Tee aufs Gesicht tupfen, das beruhigt gereizte Haut.

Haarspülung: Brennnesseltee ins feuchte Haar einmassieren, 10 Minuten wirken lassen – das sorgt für Glanz und kräftigt die Wurzeln.

Fußbad: Einfach mal die Füße in lauwarmem Brennnesseltee baden. Detox für die Zehen!

Selbst sammeln: Brennnessel for Beginners

Wer mutig ist (und Handschuhe trägt), kann Brennnesseln einfach draußen sammeln.

Wann? Am besten im Frühjahr oder Frühsommer, wenn die Blätter jung sind.

Wie? Mit Handschuhen pflücken, die Blätter gründlich waschen, trocknen lassen und in einer Papiertüte lagern.

Tipp: Für Tee reichen die Blätter. Die Stängel können Sie getrost im Wald lassen.

© Getty Images

Ob Brennnesseltee Sie nun tatsächlich „schöner“ macht, liegt im Auge des Betrachters. Fest steht: Die Pflanze liefert jede Menge Nährstoffe, die Haut, Haar und Nägel wirklich guttun.