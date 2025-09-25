117 Jahre jung: Forscher entdecken das Geheimnis der ältesten Frau der Welt

Ein spanisches Forschungsteam hat die DNA und Lebensgewohnheiten von Maria Branyas Morera untersucht, die mit 117 Jahren als ältester Mensch der Welt galt – und dabei erstaunliche Besonderheiten entdeckt.

Nur wenige Menschen erreichen ein so hohes Alter wie Maria Branyas Morera – und noch weniger bleiben dabei so lange gesund. Die 117-jährige Katalanin, die bis zu ihrem Tod im vergangenen Jahr als ältester lebender Mensch der Welt galt, hat nun der Wissenschaft wertvolle Einblicke in das Geheimnis des gesunden Alterns ermöglicht.

Genetische Varianten, die bei keiner anderen Person in Europa vorkommen

Forschende des José Carrera Instituts in Barcelona untersuchten vor ihrem Tod ihre DNA, ihren Stoffwechsel und sogar ihr Mikrobiom. „Wir haben in den Proben einige genetische Varianten gefunden, die bei keiner anderen Person in Europa vorkommen“, erklärt Studienleiter Eloy Santos gegenüber ORF Wissen. Diese Besonderheiten könnten Schutzfunktionen im Gehirn und Herz gestärkt und die Entzündungswerte niedrig gehalten haben. Laut Santos war ihr biologisches Alter sogar zehn bis 15 Jahre jünger als ihr tatsächliches. Kein Wunder also, dass sie so fit blieb – ihr Körper fühlte sich einfach jünger an.

© Getty Images

Lebensstil spielt wichtige Rolle

Doch Gene allein erklären ihr hohes Alter nicht. Auch der Lebensstil spielte eine entscheidende Rolle. Branyas ernährte sich mediterran – viel Gemüse, Hülsenfrüchte und Obst, kaum Zucker, Alkohol oder Fleisch. Dazu kam ein geregelter Schlafrhythmus: Sie ging fast immer zur gleichen Zeit ins Bett und schlief tief und erholsam. „Dieser Rhythmus ist entscheidend für die körperliche und geistige Regeneration“, erklärte Santos dem ORF.

Die nun veröffentlichte Studie im Fachjournal Cell Reports Medicine gilt als eine der detailliertesten Untersuchungen zum Thema Langlebigkeit. Ziel sei es, neue Strategien zu entwickeln, um altersbedingte Krankheiten wie Alzheimer oder Krebs zu verhindern.

© Getty Images

Was können wir von Maria lernen?

Und: Jeder kann selbst etwas tun. „Auch wenn nicht jeder die Gene von Frau Branyas hat, können wir durch ausgewogene Ernährung, guten Schlaf und regelmäßige Bewegung unsere Gesundheit und unser Alter positiv beeinflussen“, betont Santos.

Maria Branyas Morera, geboren 1907, überlebte nicht nur zwei Weltkriege und die Spanische Grippe, sondern auch die Corona-Pandemie. Ihr Leben und ihre außergewöhnliche Gesundheit liefern der Forschung nun Antworten auf eine der ältesten Fragen der Menschheit: Wie bleibt man bis ins hohe Alter fit?