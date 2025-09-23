Achtung bei Antibiotika: Diese Alltagsgetränke können die Wirkung ausbremsen

Antibiotika einnehmen und bestimmte Getränke trinken? Vorsicht! Eine aktuelle Studie zeigt, dass bestimmte Alltagsgetränke die Wirkung Ihrer Medikamente schwächen können.

Wenn Sie Medikamente einnehmen, haben Sie bestimmt schon mal gehört: Am besten mit stillem Wasser schlucken. Klingt simpel – ist aber wichtiger, als viele denken. Denn wie eine aktuelle Studie zeigt, können bestimmte Getränke die Wirksamkeit von Antibiotika tatsächlich schwächen. Und das betrifft nicht irgendwelche Exoten, sondern etwas, das viele von uns täglich konsumieren.

Antibiotika im Test: Was Forscher:innen herausfanden

Ein Team der Universitäten Tübingen und Würzburg untersuchte in einem systematischen Screening 94 verschiedene Substanzen – darunter Medikamente und Inhaltsstoffe aus Lebensmitteln. Das Ergebnis: Manche davon beeinflussen subtil, aber deutlich die Genregulation von Bakterien wie E. coli.

Besonders spannend: Koffeinhaltige Getränke wie Kaffee, schwarzer Tee oder Cola können die Wirkung bestimmter Antibiotika mindern. Sie lösen im Bakterium eine Kaskade von Reaktionen aus, die die Transportproteine in der Zellhülle verändern. Das Ergebnis: Das Antibiotikum, zum Beispiel Ciprofloxacin, gelangt schlechter ins Bakterium – die antibakterielle Wirkung wird abgeschwächt. Die Wissenschaft nennt das eine antagonistische Interaktion.

Doppelter Effekt möglich

Das Spannende (oder Problematische) daran: Manche Antibiotika verlangsamen gleichzeitig den Abbau von Koffein im Körper. Die Folge: Das Koffein wirkt länger und stärker, was Nebenwirkungen wie Nervosität, Herzrasen oder Schlafstörungen auslösen kann. Während das Antibiotikum also abgeschwächt wird, dreht der Koffein-Kick noch mal richtig auf.

Was Sie konkret tun sollten

Wasser first: Antibiotika nur mit stillem Wasser einnehmen.

Abstand halten: Wenn Sie Kaffee, Cola oder schwarzen Tee nicht missen möchten, mindestens zwei Stunden Pause zwischen Einnahme und Konsum einhalten.

Nachfragen lohnt sich: Nicht jedes Antibiotikum reagiert gleich. Ihr Arzt/ Ihre Ärztin oder Ihre Apotheke kann individuell beraten.

Koffeinhaltige Getränke sind lecker, aber als Begleitung zu Antibiotika problematisch. Ein Glas Wasser schützt Ihr Medikament und sorgt dafür, dass es optimal wirken kann.