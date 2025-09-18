Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper gesund&fit
Gesund & Fit
Startseite Astro Beauty Diät Fitness Gesund Medizin Wellness
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper gesund&fit
E-Paper gesund&fit
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. gesund&fit
  3. Gesund
Einsamkeit kostet Gesundheitssystem 1.000 Euro mehr pro Person!
© Getty Images

Einsamkeits-Alarm

Einsamkeit kostet Gesundheitssystem 1.000 Euro mehr pro Person!

18.09.25, 10:53
Teilen

Britische Forscher entdecken: Wer einsam ist, geht öfter zum Arzt, landet häufiger im Spital und verursacht deutlich höhere Kosten für das Gesundheitssystem. 

Einsamkeit macht nicht nur unglücklich, sondern auch krank. Eine neue Studie der Universität Exeter belegt jetzt: Menschen, die unter sozialer Isolation leiden, verursachen jährlich rund 1.000 Euro mehr Gesundheitskosten als Personen mit intaktem Sozialleben.

Ein Drittel fühlt sich einsam

Die Wissenschaftler um Nia Morrish befragten rund 23.000 Briten regelmäßig zu ihrer Lebenssituation und ihrem Gesundheitszustand. Das erschreckende Ergebnis: Fast ein Drittel (32 Prozent) der Teilnehmer fühlt sich manchmal einsam, acht Prozent leiden sogar häufig unter sozialer Isolation. Die Betroffenen berichten durchweg von mehr körperlichen und psychischen Problemen.

Einsamkeit kostet Gesundheitssystem 1.000 Euro mehr pro Person!
© Getty Images

Einsame Menschen gehen häufiger zum Arzt

„Personen, die unter Einsamkeit litten, gingen häufiger zum Arzt", stellen die Forscher in ihrer kürzlich im Fachjournal PLOS One veröffentlichten Studie fest. Zudem suchen Einsame öfter Krankenhausambulanzen auf und verbringen mehr Tage in stationärer Behandlung. Die Mehrkosten summieren sich auf umgerechnet 1.000 Euro pro Person und Jahr.

Besonders dramatisch: Mit steigendem Alter wächst die Kostenschere zwischen einsamen und sozial integrierten Menschen immer weiter. Doch selbst bei jungen Erwachsenen zwischen 16 und 24 Jahren zeigt sich bereits ein deutlicher Unterschied. Wer sich in diesem Alter isoliert fühlt, nimmt häufiger medizinische Hilfe in Anspruch und verursacht höhere Kosten.

Einsamkeit als gesellschaftliches Problem

Die britische Studie offenbart Einsamkeit als massives gesellschaftliches Problem mit konkreten wirtschaftlichen Folgen. Für das Gesundheitssystem bedeutet dies eine erhebliche finanzielle Belastung. Die Forscher hoffen, dass ihre Ergebnisse dazu beitragen, Einsamkeit nicht nur als individuelles Schicksal, sondern als relevantes Gesundheitsrisiko wahrzunehmen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden