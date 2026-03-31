Konzert-Hammer: Johnny Depp rockt St. Pölten

Hollywood Alarm in St. Pölten! Am 5. September rocken die Hollywood Vampires ein Open Air am VAZ Gelände. Mit dabei: Johnny Depp, Alice Cooper und Aerosmith-Gitarrist Joe Perry. Ab Donnerstag gibt's die Tickets.

Das Frequency Festival bringt seit Jahren die Superstars nach St. Pölten. Von Billie Eilish über Radiohead bis Ed Sheeran und kann lässt heuer von 20. bis 22. August 140.000 Fans mit u.a. Kraftclub, Sido oder Twenty One Pilots abrocken. Alles nur “Vorspiel” für den größten Konzert-Hammer in der Landeshauptstadt. Am 5. September kommen nämlich die berühmt-berüchtigten Hollywood Vampires zum Open Air am VAZ Gelände. Und da sind ja immerhin Schauspiel-Legende Johnny Depp („Fluch der Karibik“) Schock-Rocker Alice Cooper und Aerosmith-Gitarrist Joe Perry mit dabei. Die Tickets für den Konzertleckerbissen gibt’s ab Donnerstag (2. April) um 10 Uhr bei oeticket und ticket 24.at

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Nach den beiden legendären Auftritten auf der Brug Clam (2018 und 2023) feiern die Hollywood Vampires jetzt ihr Niederösterreich-Debüt. Der Auftritt in St. Pölten ist eines von nur drei Zusatz-Konzerten, die man nun an die ab 12. August gezündete Europa-Tournee dranhängt.

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Auf der Setlist stehen neben der Essenz der beiden Band-CDs „Hollywood Vampires“ (2015) und „Rise“ (2019) auch die größten Hits der Rock-Geschichte. Unterstützt von Gitarrist Tommy Henriksen stimmten Depp, Cooper und Parry bislang ja auch schon die Hymnen von The Doors („Break on Through“), The Who („Baba O’Riley“) oder David Bowie („Heroes“) an.