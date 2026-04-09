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Die Räuber der Herzen
© Herwig Prammer

Premiere

"Die Räuber der Herzen" verbindet Schiller mit Film "Ocean’s Eleven"

09.04.26, 10:01 | Aktualisiert: 09.04.26, 11:22
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Es ist ein Stück, in dem der Autor Schiller streift und vertont. 

Linz. Am 11. April feiert das Theaterstück "Die Räuber der Herzen" von Bonn Park im Linzer Landestheater Premiere. Mit seinem unverwechselbaren Humor bedient sich der Autor und Regisseur Bonn Park sowohl bei einem klassischen Stoff als auch bei einem der erfolgreichsten Filme der letzten Jahrzehnte. Karl Ozean, alter Ego des berühmten Räuberhauptmanns Karl Moor aus Friedrich Schillers Die Räuber sowie von Danny Ocean aus dem Film Ocean’s Eleven, wird aus dem Gefängnis entlassen. Wie sein Vorbild hat er bereits Pläne für den nächsten Coup im Kopf. Es soll in das bestgesicherte Gebäude der Welt – das Grandhotel&Casino L’Ozean – eingebrochen werden. Pikant dabei ist, dass es seiner Familie gehört. Die Premiere ist ausverkauft. Rachel Müller inszeniert bis Ende Mai.

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