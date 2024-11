Leverkusen verschenkt Sieg gegen Stuttgart

In einem Topspiel der vergebenen Großchancen hat Bayer Leverkusen im Kampf um die Tabellenspitze einen weiteren Dämpfer hinnehmen müssen.

Nach dem späten 2:2 vor einer Woche in Bremen verpasste der deutsche Fußball-Meister am Freitag beim 0:0 gegen Vizemeister VfB Stuttgart trotz klarer Überlegenheit erneut einen Sieg in der Bundesliga.

Während die Leverkusener damit im Verlauf des Wochenendes sogar von Rang drei rutschen könnten, droht den Schwaben ein Abgleiten ins Mittelfeld der Tabelle. Trotzdem dürften die Gäste den Punkt im Rheinland als Gewinn verbuchen, auch wenn sie nun seit 14 Pflichtspielen auf einen Sieg gegen Leverkusen warten.

15 Gegentreffer hatte Leverkusen bisher kassiert, die Stuttgarter sogar 16 - dementsprechend ging es zunächst kontrolliert los. Leverkusen dominierte von Beginn an das Geschehen und kam zu zwei guten Schusschancen. Stuttgart fand lange Zeit so gut wie gar nicht statt und hatte Glück, nicht in Rückstand zu geraten, als Victor Boniface (54.) nur die Stange traf. Die Großchance war die Einleitung für eine deutlich spannendere Schlussphase, in der beide Teams einen Matchball vorfanden.