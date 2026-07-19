300 pro Spiel! Bizarrer Trikot-Wahn um Messi

Wenn Lionel Messi mit Argentinien im anstehenden WM-Finale auf Spanien trifft, wird das Trikot des 39-jährigen Kapitäns wieder einmal heiß begehrt sein.

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Dass nicht nur Fans, sondern auch gegnerische Spieler und Beteiligte regelrecht besessen von den Shirts der Legende sind, führte nun zu einer erstaunlichen Enthüllung.

Wie der argentinische Nationaltorhüter Emiliano Martinez im Gespräch mit Ben Foster bei Prime Video verriet, ist die Nachfrage so gigantisch, dass pro Spiel Hunderte Messi-Trikots produziert werden.

"Jeder braucht oder will ein Messi-Trikot"

Martinez erklärte die unglaubliche Größenordnung: "Jedes Mal, wenn ich zur Nationalmannschaft reise, heißt es: 'Bitte besorg mir ein Messi-Trikot.'" Aus diesem Grund fragte er den Zeugwart der argentinischen Auswahl, wie viele Shirts von Messi pro Partie eigentlich herausgegeben werden. Die Antwort des Zeugwarts war verblüffend: "Er sagte: 'Kumpel, wir machen 200 bis 300 Messi-Trikots pro Spiel.' Bei zwei Länderspielen haben sie 650 Messi-Trikots gemacht." Laut Martinez gibt es dafür eine einfache Erklärung: "Sponsoren, Spieler, Betreuer und sogar die Trainer. Jeder braucht oder will ein Messi-Trikot."

Ben Foster zeigte sich von dieser Tatsache völlig sprachlos, da er zuvor dachte, ein Shirt des argentinischen Superstars sei eine absolute Seltenheit. Angesichts dieser massenhaften Produktion bleibt es laut dem Bericht spannend zu beobachten, ob nach dem großen Endspiel auch die spanischen Spieler und das Trainerteam unbedingt ein Messi-Trikot haben wollen – selbst dann, wenn der Argentinier maßgeblich zu ihrer Niederlage beitragen sollte.