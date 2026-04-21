ER soll Max Verstappen bei Red Bull ersetzen

Könnte Max Verstappen der Königsklasse tatsächlich den Rücken kehren?

Obwohl der Niederländer vertraglich noch bis Ende 2028 an Red Bull Racing gebunden ist, wird vor allem in England zunehmend über ein mögliches Karriereende oder zumindest eine Auszeit spekuliert.

Ausgangspunkt dieser Diskussion ist die aktuelle sportliche Situation. Red Bull Racing gilt derzeit nicht als das dominierende Team vergangener Jahre, während gleichzeitig die bevorstehende neue Fahrzeuggeneration bei Verstappen offenbar nicht auf uneingeschränkte Begeisterung stößt. Hinzu kommt, dass komplexe Ausstiegsklauseln in Formel-1-Verträgen keine Seltenheit sind – insbesondere dann, wenn sportliche Ziele nicht erreicht werden.

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Wildes Gerücht

Vor diesem Hintergrund wird bereits über mögliche Szenarien ohne Verstappen nachgedacht. Der frühere Formel-1-Fahrer Jolyon Palmer hat in diese Spekulationen nun zusätzlich Öl ins Feuer gegossen. Im Podcast „F1 Nation“ brachte er einen prominenten Namen als möglichen Nachfolger ins Spiel: Charles Leclerc.

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Dabei wird Palmer deutlich: „Wenn das Geld bei der Nachfolge keine Rolle spielen würde, dann wäre mein Mann für den Job Charles Leclerc!“ Seine Einschätzung begründet er vor allem mit dem Talent und der bisherigen Karriere des Ferrari-Piloten: „Charles ist schon lange bei Ferrari. Ich denke, er ist enorm talentiert. Doch wenn Ferrari auch dieses Jahr nicht zeigen kann, dass sie in der Lage sind, die Weltmeisterschaft zu gewinnen, dann glaube ich, dass er jemand ist, den man weglocken könnte.“

Gleichzeitig relativiert Palmer selbst die Tragweite seiner Aussagen und ordnet sie als Gedankenspiel ein: „Ich gebe zu, wir bewegen uns hier im Bereich der reinen Spekulation, aber ich glaube immer noch, dass in Leclerc ein Weltmeister steckt und dass er vielleicht dazu verlockt werden könnte, das woanders zu versuchen als bei Ferrari.“